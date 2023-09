André Matz ist neuer Bürgermeister von Löberschütz

André Matz (parteilos) hat die Bürgermeisterwahl in Löberschütz gewonnen.

Löberschütz. André Matz ist zum neuen Bürgermeister von Löberschütz gewählt worden und tritt damit die Nachfolge von Gertraud Klaus an.

André Matz (parteilos) ist neuer Bürgermeister der Gemeinde Löberschütz. Der 46-Jährige, der hauptberuflich im Immobilienmanagement arbeitet, erhielt bei der Wahl am Sonntag etwa 95 Prozent der insgesamt 78 abgegebenen Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 64 Prozent.

Matz war bei der Wahl in der 150-Einwohner-Gemeinde der einzige Kandidat. Die Wählerinnen und Wähler konnten deshalb die Namen anderer Personen auf dem Wahlzettel eintragen, wenn sie nicht für Matz stimmen wollten. Insgesamt gab es zwei solcher Stimmen. Die Anzahl der ungültigen Stimmen lag ebenfalls bei zwei.

Vorgängerin gratuliert

André Matz sprach am Wahlabend gegenüber dieser Redaktion von einem „super Ergebnis“. Dass er so viele Stimmen erhalten habe, zeige, dass die Menschen in Löberschütz hinter ihm stehen.

Gertraud Klaus (parteilos) übergibt ihr Amt Foto: Marcus Voigt

Die bisherige Bürgermeisterin Gertraud Klaus (parteilos) war nicht wieder zur Wahl angetreten. „Ich denken, dass sich alles gut entwickeln wird“, sagte sie über ihren Nachfolger.

