Angehende Feuerwehrleute aus Jena gehen an Leistungsgrenze

Jena. Aktuell findet das Ausbildungslager für angehende Feuerwehrleute aus Jena statt. Sowohl Ausbilder als auch Auszubildende gehen dabei an ihre Leistungsgrenze.

Sicherheitsdezernent Benjamin Koppe und Feuerwehrchef Peter Schörnig haben das Ausbildungslager der Berufsfeuerwehr Jena besucht, das aktuell vom 10. bis 14. Juli in Wölfis auf dem Truppenübungsplatz Ohrdruf stattfindet.

Das fünftägige auswärtige Feldlager mit 15 Teilnehmern des Grundlehrgangs ist einer der Höhepunkte der sechsmonatigen Grundausbildung, die noch bis Ende September andauert. Alle praktischen Ausbildungsinhalte werden während des Lagers gefestigt. Gefahren- und Unfallsituationen sowie Einsatzszenarien unter realistischen Bedingungen werden sowohl tagsüber als auch nachts geübt. „Nichts wird dabei dem Zufall überlassen.

Die sechs Ausbilder haben alle Übungen minutiös vorbereitet und die Auszubildenden wiederum gehen bis an ihre Leistungsgrenze“, berichtet Benjamin Koppe. Dieser Teil der praktischen Grundausbildung findet bereits zum fünften Mal auf dem Ohrdrufer Truppenübungsplatz statt. Zu den simulierten Einsätzen gehören unter anderem Brände in alten Gebäuden und im Gelände, Verkehrsunfälle mit eingeklemmten Personen, Bergungen an Steilhängen, Rettung von verschütteten Personen sowie die nächtliche Suche nach vermissten Menschen. Die Auszubildenden selbst stammen aus Berlin, verschiedenen Landkreisen Thüringens, Werkfeuerwehren sowie der Berufsfeuerwehr Jena.