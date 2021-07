Angriffe mit Glasflaschen: Männer im Paradies und in Jenaer Innenstadt angegriffen

Jena. In der Nacht zu Sonntag sind mehrere Personen bei Angriffen mit Glasflaschen verletzt worden.

Ein Mann ist Samstag gegen Mitternacht im Paradiespark Jena mit einer Glasflasche verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, schlug der Täter die Glasflasche auf den Hinterkopf des Opfers.

Der Täter und weitere Personen verfolgten den Geschädigte und seine Bekannten danach auf dem Weg zur Haltestelle und verübten eine weitere Körperverletzung.

Die Polizei konnte die Identität aller Personen ermitteln.

Streit in Jenaer Tanzlokal eskaliert

Am Sonntag kam es gegen 5.30 Uhr nach einem Streit in einem Tanzlokal in der Johannisstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von Männern.

Dabei sei eine Person durch eine abgebrochene Bierflasche verletzt worden, teilt die Polizei mit. Auch das Auto wurde beschädigt.

Im Zuge der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnten die geschädigten Personen festgestellt werden. Täterhinweise liegen vor, jedoch wurden Täter vor Ort nicht mehr angetroffen. Hinweise bitte an die Polizei Jena unter Tel. 03641-810.