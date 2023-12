Diese beiden Hündinnen wurden im November aus einem Zwinger im Saale-Holzland-Kreis gerettet, nachdem ihr Besitzer verstorben war. Tina bedankt sich mit einem Kuss bei Tierheimleiterin Sophia Bigalk für die Rettung. Anka musste operiert werden, sie hatte eine schwere Verletzung an der Lefze.

Notfall im Tierheim Anka und Tina waren in einem elenden Zustand, nun dürfen sie in Jena gut umsorgt ins neue Jahr starten

Jena Das Jenaer Tierheim hat am Jahresende noch einen Tierschutznotfall bewältigt und blickt zurück auf ein bewegtes Jahr 2023.

„Uns hat der Schlag getroffen.“ Mit diesem elenden Anblick hatte Tierheimleiterin Sophia Bigalk nicht gerechnet, als sie sich im November die Situation zweier Tiere vor Ort ansah. Die Nachlassverwalterin eines verstorbenen Mannes aus dem Saale-Holzland-Kreis hatte das Tierheim Jena über zwei Hunde informiert, die in einem abgelegenen Zwinger nur notdürftig versorgt werden.

„Dass es nötig sein würde, so schnell zu reagieren, ahnten wir da noch nicht“, sagt Sophia Bigalk. Die beiden elf und zwölf Jahre alten Hütehündinnen befanden sich bei der Kontrolle des Tierheims in einem sehr schlechten Zustand. „Eine der beiden Hündinnen hatte eine abgerissene Lefze, bis zur Nase hin. Die andere Hündin war völlig verfilzt, und die Hunde waren so ängstlich, dass sie kaum noch handelbar waren.“

Hündin Anka wurde operiert, ihre Lefze war nahezu vollständig abgetrennt und musste wieder angenäht werden. Sie hat keine Einschränkungen dadurch. Foto: Tierheim Jena

Das Team des Jenaer Tierheims sedierte die Tiere über Medikamente im Futter und brachte die beiden Hündinnen in die Tierklinik. Die Leftze wurde so angenäht, dass die verletzte Hündin wieder ohne größere Einschränkungen fressen kann, das verfilzte Fell wurde abrasiert.

Jetzt leben Anka und Tina vorerst im Jenaer Tierheim. „Sie lernen jetzt an der Leine zu laufen und verhalten sich weniger ängstlich“, sagt Sophia Bigalk. Viel Hoffnung auf eine Vermittlung der beiden Tiere allerdings äußert sie nicht. Zu alt seien die beiden Tiere bereits.

Mehr als 80.000 Euro Tierarztkosten im Jahr 2023

Die Tierarztkosten und die Versorgungskosten der beiden Hündinnen, die sehr dankbar und freudig wedeln und winseln, als Sophia Bigalk den Zwinger betritt, trägt das Tierheim. Nachdem Ende 2021 die neue Gebührenordnung der Tierärzte umgesetzt wurde, haben sich in diesem Jahr die Kosten für das Tierheim verdoppelt. Von einstmals etwa 40.000 Euro im Jahr auf mehr als 80.000 in diesem Jahr.

„Leider hatten wir auch einige recht große Operationen zu tragen“, sagt René Glaser, Vorsitzender des Tierheim-Vereins. Unter anderem mussten dem Kater Kolumbus die Augen entfernt werden. Der bereits zuvor blinde Kater, habe mittlerweile ein schönes Zuhause gefunden.

Momentan kümmere man sich um 79 Katzen, 25 Hunde und etwa 45 Kleintiere, zählt Glaser auf. Viele Vögel habe man derzeit im Tierheim, da mit einem Schlag gleich 28 Tiere aufgenommen werden mussten: Zebrafinken, Wellensittiche, Diamanttäubchen und ein Graupapagei waren dabei. Die Tiere seien aus einer ungeeigneten Haltung geholt worden.

Der Besitzer hatte außerdem zwei Aquarien, zwei Landschildkröten und mehrere Blindschleichen. Er habe mit den Tieren zusammengelebt. Das Veterinäramt hatte sich eingeschaltet. Insgesamt 70 sogenannte Amtseinzüge nahm das Tierheim 2023 auf - also Tiere, die aus nicht artgerechter Haltung befreit werden mussten. Darunter waren 40 Kleintiere.

Neues Kleintierhaus soll 2024 kommen

Es werde derzeit eng im Kleintierhaus des Tierheims. Kaninchen, Meerschweinchen, Vögel oder Reptilien seien hier alle gemeinsam untergebracht. Das sei keine optimale Unterbringung, sagt Glaser. Tag- und nachtaktive Tiere seien gemeinsam in einem Raum, auch Krankheiten könnten sich so schneller ausbreiten.

Im kommenden Jahr soll daher das Kleintierhaus ausgebaut werden. 275.000 Euro seien für den Ausbau eines Gebäudetrakts veranschlagt. Man hoffe natürlich auf Fördergelder, doch einen Eigenanteil müsse das Tierheim natürlich tragen. Spenden seien daher gerade jetzt sehr wichtig.

Insgesamt habe das Tierheim Jena in diesem Jahr 300 Tiere aufgenommen. Zweimal habe es eine Beschlagnahmung von Tieren gegeben. Sechs Hundewelpen aus illegalem Tierhandel seien im Tierheim Jena gelandet, ebenso wie fünf Bernhardiner-Mix-Welpen samt Muttertier, die aus einer nicht genehmigten Zucht geholt wurden.

Die Welpen seien mittlerweile etwa 14 Wochen alt und schon ziemlich groß. Bisher konnte von den Bernhardiner-Mix-Welpen noch keiner vermittelt werden. Generell sei die Vermittlung schwerfällig verlaufen, resümieren Glaser und Bigalk. Die Nachfrage sei einfach aktuell nicht sehr hoch.

„Manche Tierhalter schmieren uns an!“

Unter den 300 aufgenommen Tieren waren außerdem 130 Fundkatzen. Sophia Bigalk ärgert sich über Fälle, in denen Katzen als Fundtiere ins Tierheim gebracht werden, obwohl es die eigenen Tiere seien. „In einem Fall konnten wir das in diesem Jahr direkt nachweisen.“ Doch die Tierbesitzerin sei nicht mehr erreichbar. „Das ist wirklich frustrierend. Man weiß, dass man angeschmiert wurde, bleibt aber letztlich auf den Kosten und dem Ärgernis sitzen.“

Generell seien die Anfragen nach Abgaben von Tieren in diesem Jahr gestiegen – insbesondere bei Hunden habe Bigalk diesen Trend festgestellt. Ärgerlich sei es, dass die Tierhalter, die ihre Tiere abgeben möchten, das Tier meist sofort loswerden wollen, sagt René Glaser. „So schnell können wir aber die Tiere nicht aufnehmen.“

Sinnvoll sei eine Vermittlungshilfe, die man online über das Tierheim beanspruchen könne, sodass dem Tier der Weg ins Tierheim ganz erspart werde.

Neu ist die frisch gegründete Kindergruppe des Tierheimvereins. Einmal monatlich treffen sich die Kinder zu bestimmten Tierschutzthemen. „Es ist wichtig, dass wir uns im Verein der Nachwuchsgewinnung widmen, die Kinder sind da auch mit großer Begeisterung dabei.“

Bedanken wollen sich Sophia Bigalk und René Glaser ausdrücklich noch einmal bei allen Spendern, unter anderem auch bei den fleißigen Kuchenbäckerinnen, die das Adventscafé in diesem Jahr unterstützt haben.

Über den Jahreswechsel gilt wie in jedem Jahr nun ein Vermittlungsstopp, damit Tiere nicht unüberlegt unter dem Weihnachtsbaum landen. „Man kann dennoch gern vorbeikommen und sich unsere Tiere ansehen und sie kennenlernen. Ab dem 5. Januar werden sie dann auch wieder in Haushalte vermittelt.“