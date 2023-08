Anna-Carina Woitschack im Jenaer Burgau-Park

Jena. Schlagerstar stellt in Jena Best-of-Album vor

Anna-Carina Woitschack stellt am Freitag ihr „Best of“-Album im Rahmen einer Autogrammstunde in Jena vor. Woitschacks Karriere startete 2011 mit der Teilnahme an der Castingshow „Deutschlands sucht den Superstar“. Seitdem veröffentlichte sie sieben Alben, von denen sich fünf in den deutschen Top 100 platzieren konnten. Ihre beiden letzten Longplayer „Träumer“ und „Lichtblicke“ erreichten sogar die Top 10. Gerade veröffentlichte Anna-Carina Woitschack ihre neue Single „Tag 1“ aus ihrem „Best of“-Album, das am 18. August erscheinen wird.

Freitag, 18. August, 17.30 Uhr, Burgau-Park