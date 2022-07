Ein Feuerwehrmann wurde während eines Einsatzes in Jena attackiert. (Symbolbild)

Anwohner attackiert Feuerwehr bei Einsatz in Jena

Die Feuerwehr rückte am Donnerstagabend in Jena zu einem Einsatz aus. Das gefiel einem Anwohner gar nicht, deshalb griff er einen Feuerwehrmann an.

Ein Feuerwehrmann wurde am Donnerstagabend in Jena von einem 56-jährigen Anwohner angegriffen. Die Feuerwehr war zuvor laut Polizei in den Philosophenweg gerufen worden, um eine Wohnungstür zu öffnen. Doch das gefiel dem Anwohner nicht.

Der 32-jährige Feuerwehrmann wurde von dem Mann am Oberarm gepackt und geschlagen. Dabei trug er laut Polizei leichte Verletzungen davon. Neben der geöffneten Tür muss der 56-Jährige nun noch mit einer Anzeige zurecht kommen.

