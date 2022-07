Anwohner kämpfen weiter für Lädchen am Fichteplatz in Jena

Jena. 1500 Bürger-Unterschriften übergeben: Der Ortsteilrat will die Nachmietersuche von Jenawohnen für den kleinen Markt unterstützen.

Mehr als 1500 Menschen haben in einem offenen Brief mit Bestürzung auf die Schließung des Spar-Marktes am Fichteplatz reagiert. Am Donnerstagnachmittag haben die Initiatoren den Brief an Vertreter von Jenawohnen und Ortsteilrat übergeben. Ihre Hoffnung ist, dass eine Diskussion über den Fortbestand des Ladens in Gang kommt oder ein Nachmieter gefunden wird, der ebenfalls Waren des täglichen Bedarfs verkauft.

Die Schließung ab 11. Juli beschäftigt den Stadtteil sehr: Kinder hatten hier erste Einkaufserlebnisse, weniger mobile Menschen in der Umgebung sind teilweise auf den Markt angewiesen. „Der Laden ist auch ein sozial wichtiger Ort für das Viertel“, sagte Sven Olaf Nix vom Stadtteilladen Magdelstube. Urlaubsbedingt konnte die Betreiberin des Marktes am Donnerstag nicht dabei sein.

Werbetrommel rühren für einen Nachfolger

„Uns als Vermieter wäre es auch am liebsten gewesen, wenn die Pächterin weitermachen würde“, sagte Gunnar Poschmann von Jenawohnen. Die Miete sei mit Sicherheit nicht der Grund für die Schließung. Der Versuch, einen Nachfolger mit ähnlichem Konzept zu finden, werde kein leichtes Unterfangen. Hierfür wollen auch die Mitglieder des Ortsteilrates die Werbetrommel rühren. „So traurig es ist, wir müssen einen machbaren Weg finden“, sagte die neue Ortsteilbürgermeister Christina Prothmann.

Seit Ende der 1950er Jahre besteht der Tante-Emma-Laden. Er überstand Systemwechsel und sich wandelnde Konsumgewohnheiten.

Mehrere Nachbarn verfolgten die Übergabe der Unterschriften vor dem Laden. Eine junge Frau erzählte, dass die Mitarbeiter immer supernett und freundlich waren. Christina Prothmann berichtete, dass es für nicht vorrätige Waren auch ein Bestellbuch gab. Und ein Mädchen und ein Junge kamen dazu und fragten unsere Redaktion, wem sie denn sagen könnten, dass der Laden am Spielplatz unbedingt bleiben muss.