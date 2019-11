Das Café Wagner in der Wagnergasse.

Applaus: Zwei Jenaer Spielstätten werden ausgezeichnet

Das Café Wagner und der Verein Jazz im Paradies („Bauhaus trifft Jazz oder steter Mut zur Provokation schafft Nachhaltigkeit“) aus Jena nehmen am Donnerstag jeweils einen Spielstättenpreis „Applaus“ in Berlin in Empfang. Kulturstaatsministerin Monika Grütters zeichnet insgesamt 107 Preisträger aus ganz Deutschland aus. Der Preis soll dazu dienen, die kleineren Musikclubs finanziell zu unterstützen und mehr Aufmerksamkeit für ihre musikalischen Angebote zu schaffen.

Das Café Wagner konnte bereits 2017 die Auszeichnung für ihre besonderen Live-Musik-Programme entgegen nehmen. Auch in diesem Jahr hat sich der ehrenamtliche Kulturverein wieder beworben – mit Erfolg. „Der Preis ist mit einer Fördersumme von 18.000 Euro verbunden, die zum einen für die Verbesserung von Auftrittsbedingungen, zum anderen für die kulturellen Live-Veranstaltungen innerhalb eines Jahres genutzt werden“, teilt das Team mit.

Der Verein plane, den Live-Betrieb auszubauen und fortzuführen, eine für 2021 geplante Sanierung des Café Wagner stelle die Mitglieder aber vor neue Herausforderungen. „Eine Schließzeit von ein bis zwei Jahren stellt uns vor die Tatsache, dass unser Kulturprogramm in dieser Qualität nur dann fortbestehen kann, wenn wir für diese Zeit ein geeignetes Ersatzobjekt bzw. Räumlichkeiten finden“, teilen sie mit. Sie hoffen, durch die Aufmerksamkeit über den Spielstättenpreis die mit dem Haus verbundenen öffentlichen Träger wie das Land Thüringen und das Studierendenwerk Thüringen erreichen zu können.