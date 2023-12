Arena-Bau im Ernst-Abbe-Sportfeld Jena: Stadionchef nennt neuen Zeitplan

Jena Schon mehrfach hat sich der Fertigstellungstermin für die neue Jenaer Fußballarena verschoben. Der neue Zeitplan sieht weitere Veränderungen vor.

Die Baustelle im Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena kommt nicht so schnell voran wie erhofft. Einige Arbeiten verschieben sich ins neue Jahr. Die Bauherren nennen auch einen neuen Fertigstellungstermin.

Ursprünglichen Plänen zufolge sollte die Fußballarena Mitte 2023 fertig sein. Den Termin musste die Betreibergesellschaft schon mehrfach korrigieren. „Das Projekt ist nach der Vergabe mehrfach überarbeitet und verändert worden“, sagt Investor Lars Eberlein. Das sei ein Grund für den Bauverzug und für die inzwischen auf 55 Millionen Euro gestiegenen Baukosten.

Projekt umfangreicher als ursprünglich in Vergabe

So wolle der FC Carl Zeiss Jena das Nachwuchsleistungszentrum für Jungen und Mädchen in der Westtribüne einrichten, wo auch eine Physiotherapie untergebracht werde. Die Osttribüne bekam eine Etage für gewerbliche Mieter mehr. Wegen des höheren Strombedarfs ist ein Energiehaus mit Trafo im Süden entstanden. Die Dächer sind verändert ausgeführt, um eine große Solaranlage zu tragen. Der Einbau einer neuen, energiesparenderen Rasenheizung war ursprünglich nicht geplant.

Zudem führten Quarantäne während der Corona-Zeit, Überraschungen im Baugrund und Lieferverzug nach Beginn des Ukraine-Krieges zu den Verzögerungen. Als weiteren Grund für längere Bauarbeiten nennt Eberlein, dass das Funktionsgebäude der Osttribüne bereits vor der Fertigstellung genutzt wird. Neben der VIP-Betreuung bei Spielen des FC Carl Zeiss finden im Saal bereits Großveranstaltungen statt, um Einnahmen zu erwirtschaften, erläutert Eberlein. Das unterbreche aber immer wieder die Bauarbeiten.

Weitere Bauschritte verzögern sich

Noch in diesem Jahr soll der Parkplatz hinter der Osttribüne asphaltiert werden. Allerdings gibt es weiteren Verzug, da die Sperrung der Stadionzufahrt von der Stadt auf nächste Woche verschoben wurde. So steht die Asphaltmaschine erst später im Stadion bereit, und die Fläche ist nicht rechtzeitig zum Spiel gegen den Chemnitzer FC fertig.

Der Anbau des Daches an der Westtribüne verzögert sich bis Januar. Bei den Kernbohrarbeiten waren Probleme im Inneren der Stützen aufgefallen. „Die Statiker haben die Pläne überarbeitet“, sagt Elf5-Geschäftsführer Andreas Kuhn. Zuvor werden die Stützenköpfe angepasst, die unterschiedliche Höhen hatten. Ab 8. Januar sollen die Träger montiert werden. Ein Verlegen der Trapezbleche auf dem Dach sei aber weder bei Nässe noch bei Frost möglich.

Probleme mit Löschwasserzufuhr sind gelöst

Die Südtribüne sei inklusive der Kioske fertig. Die Zuwegungen werden im kommenden Jahr gebaut. Dies werde möglich, weil das Problem mit der Löschwasserzufuhr gelöst sei. Eine entsprechende Leitung sei bereits verlegt. Als Fertigstellungstermin nennt Kuhn Ende Februar, falls das Wetter mitspielt. Die Osttribüne soll ebenfalls Ende Februar komplett abgenommen sein.

In Gänze soll das Stadion zur neuen Saison nutzbar sein. Die Sanierung des historischen T-Gebäudes für Fanshop und Museum soll im Mai fertig sein, das Nachwuchsleistungszentrum in der Westtribüne bis August. Der Bau des Parkplatzes P2 schließt sich danach an. Mit allen Abnahmen soll der Bau laut Kuhn am 30. November 2024 beendet sein.

