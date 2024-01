Jena. Der 33-Jährige sitzt in U-Haft und soll seine Freundin mit einem Cuttermesser verletzt haben. Der Angeklagte weint im Amtsgericht Jena hemmungslos: Das steckt dahinter.

Hämatome, Schnittverletzungen, ein gebrochenes Nasenbein, Schädelhirntrauma, Platzwunden: Angesichts der Verletzungen ist klar, dass die junge Frau über Monate ein Martyrium erleidet. Dass der mutmaßliche Täter der eigene Freund ist, passt leider ins Bild. Gewalt gegen Frauen hat viele Gesichter und sie findet häufig in Beziehungen statt. Warum das Opfer nicht viel früher einen Schlussstrich zieht, dürfte vor dem Schöffengericht nicht zur Sprache kommen.

Mirco S. weint an diesem Nachmittag hemmungslos. Das Schluchzen ist auf den Fluren vor dem Saal 2 des Justizzentrums zu hören. In einem Besprechungsraum erfährt der Angeklagte gerade von seinem Anwalt Christian Stünkel, dass seine Mutter vor Weihnachten gestorben sei. S. sitzt in Untersuchungshaft. Da seine Schwester den Kontakt mit ihm meidet, verliert S. mit der Mutter offenbar seine einzige Vertrauensperson. Seit Mai des vergangenen Jahres sitzt der Angeklagte hinter Gittern. Schon um die Fristen einzuhalten, startet jetzt der Prozess, ohne jedoch in die Beweisaufnahme einzutreten. Deutlich aber wird, dass sich S. umfassend zu den Vorwürfen äußern wird. Das sagt zumindest sein Anwalt. Und er deutet an, dass die frühere Freundin seines Mandanten möglicherweise nicht als Zeugin erscheinen müsse. Das könnte sich strafmildernd auswirken.

Mit Cuttermesser in der Wohnung in Jena zugestochen

S. lernt seine Freundin in deren Heimatstadt in Sachsen-Anhalt in einem Jugendclub 2019 oder 2020 kennen. Beide verlieben sich ineinander, das Studium der Rechtswissenschaften seiner Partnerin führt sie nach Jena, gemeinsam leben sie in ihrer Wohnung in Winzerla. Nach Angaben des Staatsanwalts Rainer Leicht wird der erste Vorfall bereits 2021 in Sachsen-Anhalt aktenkundig, in Jena eskaliert die Lage zusehends: Der Angeklagte schlägt die Frau mit der Faust ins Gesicht, er nimmt einen Kleiderbügel oder die Hundeleine. Er würgt sie und sticht mit einem Küchenmesser und Cuttermesser auf sie ein, ohne sie allerdings lebensgefährlich zu verletzen. Die Wunden seien zum Teil sieben Zentimeter lang, heißt es in der Anklageschrift.

Freundin in Jena ist der Wut über Stunden ausgesetzt

Nachbarn alarmieren die Polizei, wenn es mal wieder zu laut wird. Und ist deren Einsatz beendet, geht es weiter mit den Schlägen. Eifersucht sei ein Grund für die Körperverletzungen gewesen, sagt der Staatsanwalt. Und die Vermutung, dass die Freundin ihre Unterwäsche im Internet verkauft habe. Manchmal war die junge Frau der Wut des Angeklagten über Stunden ausgesetzt. Die Anklage wirft dem Mann somit eine Vielzahl von Straftaten vor: gefährliche Körperverletzungen, vorsätzliche Körperverletzungen, Bedrohungen, Beleidigungen und anderes mehr. Dabei hat S. auch keine Hemmungen, Polizisten zu beleidigen und zu bedrohen: „Ich finde Dich. Dann töte ich Deine verfickte Mutter.“ Das Ganze endet erst, als Mirco S. in Untersuchungshaft kommt. Dass die Freundin aufatmet, wundert niemanden.

Vor dem Richter in Jena eingeräumt: Angeklagter hat Schulden über 30.000 Euro

Richter Frank Hovemann fragt an diesem Nachmittag nach den persönlichen Verhältnissen. Sie offenbaren einen Weg des Scheiterns: 1993 in Hessen geboren, beendet er Schule und Ausbildung ohne einen Abschluss. Der Vater stirbt früh, mit dem neuen Freund der Mutter habe er sich nicht verstanden. Und mit dem Umzug nach Sachsen-Anhalt sei für ihn ein unguter Weg eingeschlagen worden. Cannabis, Alkohol, Amphetamine kommen ins Spiel. Und das beinahe täglich. „Ich habe kein Durchhaltevermögen. Ich bin ehrlich“, sagt er. „Es ist immer gut, ehrlich zu sein“, entgegnet Hovemann. In Jena arbeitet S. zuletzt als Gebäudereiniger. Den Job verliert er wegen seiner Drogensucht. Damit ist er arbeitslos und nach dem Tod der Mutter auch wohnungslos. Seine Schulden gibt der junge Mann mit 30.000 Euro an: „Ich habe Sachen bestellt, die ich nicht bezahlt habe.“

Prozess am Amtsgericht Jena wird fortgesetzt

Die Einträge im Bundeszentralregister offenbaren keine Überraschungen: Cannabis-Handel, Diebstahl, Körperverletzung, Nötigung, insgesamt sechs Einträge, die alle mit einer Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen abgeurteilt worden seien, sagt S. „Da kennt sich jemand aus“, meint der Richter, wissend, dass der Angeklagte damit nicht als vorbestraft gilt. Der Prozess wird am 22. Januar fortgesetzt. Dann soll auch der von S. selbst verfasste Lebensbericht vorgelegt werden, kündigte der Anwalt an. Das klingt nach einer Lebensbeichte. Wie es weitergeht, hängt auch von dem Ausgang des Rechtsgesprächs ab. Es kann den Prozess verkürzen, wenn Richter, Staatsanwalt und Verteidiger sich einig sind. Über das Ergebnis will Hovemann am zweiten Prozesstag informieren.