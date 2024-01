Zur Trecker-Situation in Jena

Es ist an der Zeit, die Rolle und Bedeutung von Traktoren in Jena umfassender zu beleuchten: Wo sind sie – und wenn ja, wie viele? Immerhin 520 Zugmaschinen weist die Zulassungsstatistik für das Stadtgebiet aus. Zum Vergleich: Pkw gibt es etwa 44.500 in der Stadt.