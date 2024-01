Jena. Das Nadelöhr beim Obi-Baumarkt steht jetzt unter besonderer Beobachtung. Vorhaben für mehr Sicherheit werden genannt, eine Ampel wäre als letzte.

Diese Kreuzung ist Mist. So lässt sich die Lage am Verkehrsknoten zwischen Obi-Baumarkt, Eisenbahntunnel, KSJ-Wertstoffhof und Löbstedter-Straße-Kreuzung beschreiben. Wenn am Montag die Schule wieder beginnt, werden hier auch viele Kinder und Jugendliche von Jena-Nord nach Jena-Ost unterwegs sein. Sie laufen dann zwischen Baumarktkunden, Wertstofflieferanten und sonstigen Verkehrsteilnehmern. Ein Zaun am Wertstoffhof behindert die Sicht.