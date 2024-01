Jena. Landwirte, Handwerker und Spediteure haben am Montagmorgen die Stadtrodaer Straße in Jena blockiert, die Auswirkungen des Protests waren groß. Die Reaktionen fallen verschieden aus, die Stadt übt Kritik.

Die Stadtrodaer Straße in Jena war am Montagmorgen dicht. Landwirte, Handwerker und Spediteure hauptsächlich aus dem Saale-Holzland-Kreis, aber auch aus der Stadt hatten die wichtige Verbindung der Bundesstraße 88 ins Zentrum auf Höhe der Anschlussstelle zur Autobahn 4 in Jena-Lobeda seit 6 Uhr blockiert. Es bildeten sich auf der Bundesstraße stundenlange Staus, ebenso waren die Autobahnauffahrten betroffen.

Gegen 10 Uhr wurden die Blockaden nach einer Ansprache durch Stadt und Polizei aufgelöst. Laut Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) war die Kundgebung nicht genehmigungsfähig, weil beispielsweise durch mögliche Einschränkungen des Betriebs im Universitätsklinikum Jena (UKJ) die Aktion nicht verhältnismäßig war. „Das war von den Auswirkungen her um den Faktor 10 größer als alle bisherigen Klimaproteste in der Stadt“, so Gerlitz. An der Blockade in der Stadtrodaer Straße hatten sich nach seiner Zählung circa 50 Menschen mit ihren Fahrzeugen beteiligt.

Allgemeinverfügung vorbereitet

Sicherheitsdezernent Benjamin Koppe (CDU) sagte, dass die Stadt eine Allgemeinverfügung vorbereitet, die „erneute Blockaden von Straßenverkehrszügen untersagt“. Mit vereinzelten Einschränkungen des Verkehrs durch langsam fahrende Protestkolonnen sei aber jederzeit zu rechnen.

„Die Schmerzgrenze ist erreicht, die steuerliche Belastung ist zu hoch. Es wird nichts mehr für den Mittelstand getan“, sagte Volker Baumann, der eine Dachdecker-Firma in Ruttersdorf-Lotschen führt und auch der ehrenamtliche Bürgermeister der Gemeinde ist. Er war einer der Teilnehmer, die die Stadtrodaer Straße blockierten. Ihm ist wichtig, dass die Protestierenden „nicht generell gegen alles sind“. Er wünsche sich aber mehr Unterstützung für die Wirtschaft und eine bessere finanzielle Ausstattung kleiner Gemeinden.

Medizinisches Personal sollte durchgelassen werden

Ein anderer Teilnehmer der Blockade sagte, dass der Protest „alle im Land angeht“. Die Aktion sei „friedlich und gut“ gelaufen. Man achte darauf, beispielsweise medizinisches Personal so gut es geht zur Arbeit durchzulassen. Die Landwirte, Handwerker und Fuhrunternehmer hatten sich wiederum ausreichend Verpflegung mitgebracht oder holten sich Kaffee in einer nahegelegenen Tankstelle.

Dachdecker Volker Baumann beteiligte sich an dem Protest. © Funke Medien Thüringen | Marcus Voigt

Seine Thermoskanne mit Kaffee und die geschmierten Brote holte auch Thomas Broda heraus, der auf dem Weg zur Arbeit im Stau stehengeblieben war. „Ich dachte, ich rutsche noch durch“, sagte er. Broda hat Verständnis für den Protest, weil beispielsweise nicht die landwirtschaftliche Produktion ins Ausland verlagert werden könne. „Ein wenig nervig ist der Protest aber auch“, sagte er. Bei drei Stunden Wartezeit wäre bei ihm die Geduldsgrenze erreicht.

Viele Autofahrerinnen und Autofahrer zeigten ebenfalls Unterstützung für die Anliegen der Landwirte, Handwerker und Fuhrunternehmer. „Ich bin mit der aktuellen Politik auch nicht einverstanden“, sagte eine Frau, die sich mit Decke und Thermoskanne gut auf die Wartezeit vorbereitet hatte. Ein anderer Autofahrer, der von der Nachtschicht nach Hause wollte, forderte gar einen „Generalstreik“ und den „Rücktritt des linksgrünen Regimes“.

Laptop im Auto ausgepackt

René Bauer wiederum fand es „übertrieben, dass auch Nebenstraßen in der Region blockiert werden“. Er habe Verständnis für die „akuten Probleme der Bauern“, allerdings müssten bei den „Protesten auch die Auswirkungen beachtet werden“. So machte er sich Sorgen, ob beispielsweise ausreichende Gassen für Rettungskräfte gebildet werden.

Er selbst hatte seinen Laptop ausgepackt, um vom Auto aus zu arbeiten. Etwas ärgerte er sich, dass die Protestierenden kurz vor ihm auch einen Gehweg zugestellt hatten, über den Autofahrerinnen und Autofahrer zuvor versuchten, den Stau zu umfahren.

René Bauer arbeitete während des Staus im Auto. © Funke Medien Thüringen | Marcus Voigt

Auf der Gegenfahrbahn saß eine Frau in ihrem Auto, die Verständnis für die Proteste zeigte, „aber eigentlich nur zu ihrem Praktikum in den Kreißsaal des Universitätsklinikums wollte“. Sie hatte bereits 20 Minuten im Stau verbracht und stellte sich noch auf weitere Wartezeit ein.

Kritik: Patienten kamen nicht ins Klinikum

Die Polizei beobachtete mit wenigen Einsatzkräften die Lage vor Ort und versuchte nach Aussage eines Polizisten, den Verkehrsfluss einigermaßen zu ermöglichen. Allerdings hätten die Blockierer lange Zeit wenig Gesprächsbereitschaft gezeigt. Sicherheitsdezernent Benjamin Koppe kritisierte, dass private Krankentransporte mit zum Beispiel Dialysepatienten keinen Weg durch den Stau fanden. „Protest ist legitim, aber diese Gefahr für Leib und Leben war von den Teilnehmern nicht bedacht worden“, sagte er.

Das Universitätsklinikum Jena teilte wiederum auf Anfrage mit: „Die Kundgebungen des Deutschen Bauernverbandes am heutigen Montag haben am UKJ bislang nicht zu Beeinträchtigungen in der Patientenversorgung geführt. Die Frühdienst konnte um 6 Uhr planmäßig den Dienst übernehmen. Einige Beschäftigte, darunter viele aus der Verwaltung, kamen staubedingt später zur Arbeit. In Tätigkeiten, bei denen es möglich ist, arbeiteten Mitarbeitende im Homeoffice“.