Jena. Die DB-Sicherheitskraft habe nicht „ganz regelkonform reagiert“. Wer sich am Bahnhof aufhalten darf, und ob eine Bahnhofshalle auch von Menschen ohne Obdach zum Wärmen in den kalten Tagen dienen darf.

Er habe sich das nicht gefallen lassen wollen, sagt Frank Weinert. Das Vorgehen der Sicherheitskräfte an den Bahnhöfen sei ihm bereits des Öfteren negativ aufgefallen. „Zunehmend werden Reisegäste grundlos drangsaliert“, sagt er. Er finde die Entwicklung „bedenklich“. „Es werden beispielsweise nicht zulässige Fragen von den Sicherheitskräften gestellt.“ Weinert empfinde das als „Nötigung und Belästigung“ und nicht als Schutz und Sicherheit für Reisende. Er sagt: „Da läuft etwas schief.“

Am 23. Oktober des vergangenen Jahres kam es zu einem Vorfall am BahnhofJena-West, der Weinert persönlich betraf und aufgrund dessen er sich schließlich an die Presse wendete. Er habe gegen 23 Uhr in der Bahnhofshalle gesessen. Erst am nächsten Morgen habe er weiterreisen wollen. Eine Unterkunft habe er sich nicht nehmen wollen. „Ich muss auch ein bisschen rechnen.“ So habe der gebürtige Thüringer, der als „Tourist“ in Jena gewesen sei, in der Bahnhofshalle warten wollen. Bis ein Mitarbeiter von DB-Sicherheit ihn aufforderte, die Bahnhofshalle zu verlassen. Ohne „Fahrabsicht“ sei ein „Verweilen“ nicht erlaubt, habe die Sicherheitskraft erklärt. Einen Namen habe der Bahn-Mitarbeiter nicht genannt.

Seit Juni 2023 regelmäßige Begehungen in Jena-West

Nach einigem Hin und Her habe die Sicherheitskraft schließlich ein Hausverbot ausgesprochen, da Weinert gegen die Hausordnung verstoßen habe. Weinert zeigt ein Schreiben der „DB Station und Service AG“ vor, das ihm ausgehändigt worden sei und das Hausverbot schriftlich bestätigt. Auf unsere Anfrage allerdings antwortet die Deutsche Bahn zunächst: „Für den Bahnhof Jena West wurde am 23. Oktober 2023 kein Hausverbot ausgesprochen.“

DB-Sicherheitsleute lernen in der Ausbildung den Umgang mit Obdachlosen. © FUNKE Foto Services | Reto Klar

In Jena-West gebe es seit Juni 2023 regelmäßige Begehungen der Mitarbeitenden von DB-Sicherheit, heißt es. Die Sicherheitskräfte sollen das „Sicherheitsgefühl für Reisende verbessern“, schreibt uns die Pressesprecherin der Deutschen Bahn. „Die Mitarbeitenden stehen Reisenden für Auskünfte und Hilfeleistungen zur Verfügung, sie setzen zudem, wenn nötig, das Einhalten der Hausordnung durch. Wenn nötig, können sie bei Verstößen gegen unsere Hausordnung und mehrfacher Verwarnung auch Hausverbote erteilen. Die sind allerdings die Ausnahme.“

Die DB Sicherheit GmbH wurde 2006 gegründet. Auf der Website des Unternehmens heißt es: „Das Angebotsspektrum umfasst sämtliche Leistungen rund um das Thema Security, unter anderem auf Bahnhöfen, in Zügen, Infrastruktureinrichtungen wie Abstellanlagen oder Werken und in Büro- und Verwaltungsgebäuden.“

Deutsche Bahn arbeite eng mit Kommunen zusammen

Die Bahnhofshalle in Jena-West werde nachts nicht verschlossen, teilt die DB-Pressesprecherin weiter mit. An kälteren Tagen sei es für jeden möglich, sich in der Bahnhofshalle aufzuhalten. „Wohnungslose Menschen werden angesprochen, sich in die Unterkünfte zu begeben, die wir auch ausgehangen haben. Wir arbeiten eng mit städtischen, kirchlichen und privaten Einrichtungen zusammen, damit Bedürftige passende Hilfsangebote, auch bei Kälte und Schnee, bekommen. Diese Unterkünfte sind für einen längeren Aufenthalt deutlich besser geeignet.“ Es sei vordringliches Ziel, Menschen ohne Wohnung an geeignete Einrichtungen zu verweisen. Prinzipiell könnten sich jedoch Menschen ohne Obdach an den Bahnhöfen aufhalten, solange sie sich an die Regeln halten und keine Fahrgäste gefährden oder belästigen.

Dies empfinde Frank Weinert jedoch anders: „Warteräume werden beispielsweise an Bahnhöfen nachts mit Ketten versperrt. Da können sich Wartende gar nicht aufhalten“, sagt er. Das Schreiben, das an Frank Weinert ausgehändigt wurde, legen wir der Deutschen Bahn vor, um zu belegen, dass das Hausverbot tatsächlich ausgesprochen wurde. An dem Formular sei „einiges ungewöhnlich“, heißt es zunächst seitens der Bahn. Man recherchiert intern und antwortet unserer Radaktion schließlich: Alle Details des Vorfalls seien nicht mehr zu klären, doch der Mitarbeiter von DB-Sicherheit habe nicht „ganz regelkonform“ reagiert. Das ausgestellte Dokument sei kein offizielles. Man habe mit dem Mitarbeiter das Gespräch gesucht und die Angelegenheit intern geklärt.

Mit Frank Weinert allerdings konnte die Bahn nicht direkt ins Gespräch kommen. Er hatte keine weiteren Kontaktdaten hinterlassen, sei momentan auch telefonisch nicht erreichbar. Dennoch habe er darauf aufmerksam machen wollen, wie er die Situation an Bahnhöfen erlebe.