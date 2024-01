Jena. Über Sicherheit, Gerüche und Bahnhofsmissionen

Es gibt Reisende, die die Arbeit der DB-Sicherheitskräfte zu schätzen wissen. In den Zügen und an den Bahnhöfen werden sie eingesetzt, um nach dem Rechten zu sehen und Sicherheit zu vermitteln. Doch alles ist eine Frage der Perspektive. Die einen fühlen sich von zu viel Überwachung gegängelt, die anderen wähnen sich beschützt.

Es ist ein Phänomen: Bahnhöfe ziehen seit je her – vor allem in den Großstädten – alle Szenen an. Drogenkonsum, Obdachlosigkeit, Prostitution, Gewalttaten – das kriminelle Potenzial konzentriert sich oft in oder vor den Bahnhofshallen. Erklärungsversuche gibt es dafür einige: Die Hauptbahnhöfe sind zentral gelegen, sie bieten Schutz vorm Wetter, die vielen Reisenden lassen hier und da eine Spende und letztlich bietet der Bahnhof auch denjenigen Sicherheit, die selbst als kriminell gelten.

In unserer Provinz-Großstadt Jena allerdings gibt es vergleichsweise wenig Probleme mit Kriminalität an den Bahnhöfen. Hier nervt es allenfalls, wenn im Sommer die dicke warme Luft in den Unterführungen zwischen den Gleisen steht und man bereits auf den Treppen den Atem anhält, um dem Würgereflex zu entgehen, der durch den Uringeruch ausgelöst wird. Wer rücksichtslos die Luft in den Tunneln mit Stinkmolekülen verseucht, darf gern vom Sicherheitsdienst des Platzes verwiesen werden. (Nur nebenbei, weil ich es jüngst erlebte: Wenn man sich vor dem Saunabesuch ein Knoblauchbrot gönnt, sollte man auch des Platzes verwiesen werden.)

Menschen, die am Bahnhof jedoch selbst Schutz suchen und andere nicht stören, sollten auch nicht von Sicherheitskräften „drangsaliert“ werden, wie es Frank Weinert ausdrückte. In ganz Thüringen gibt es im Übrigen nur eine einzige Bahnhofsmission – in Erfurt. Hier arbeiten immer freitags und sonntags freiwillig Engagierte, die zur sozialen Stabilisierung im Erfurter Bahnhofsumfeld beitragen wollen. Sie nennen sich „Engel am Zug“. Manche Dinge lassen sich mit Zuwendung und Unterstützung eben besser klären als mit Druck und Autorität. Eltern wissen das.