Jena. Was FDP, Grüne und SPD an der hiesigen Basis an Stimmung aufnehmen und was sie über die „Ampel“ denken.

Man darf mutmaßen: Auch die hiesigen Kommunal- und Landespolitiker mit Parteibüchern der Ampelkoalition haben es nicht ganz einfach. Er freue sich, wenn er das Diensttelefon abnehme und „mal nicht ein Austritt“ vermeldet werde, sagte auf die Frage nach der Basis-Stimmungslage FDP-Fraktionsgeschäftsführer Stefan Beyer, der auch Stadtratsmitglied ist. Nach seiner Wahrnehmung hatten beim hiesigen FDP-Kreisverband „eher die meisten“ für einen Abschied von der „Ampel“ votiert, als vor Weihnachten die Liberalen bundesweit und unverbindlich um ihre Position zum Fortbestand der Berliner SPD-Grünen-FDP-Koalition gefragt worden waren.

Stefan Beyer ist Geschäftsführer der Jenaer FDP-Fraktion und Ratsmitglied. © Regiodesk Ost II | Privat

Beyer betrachtet das FDP-Votum als „Riesendenkzettel“. Wenn er zu seinem politischen Tun noch seine Wahrnehmungen als Ehrenamtler im Leichtathletik-Verein, als Pastor der Landeskirchlichen Gemeinschaft und als Taxi-Unternehmer hernehme, dann sei in der Bürgerschaft „der Frust doch ziemlich groß“. Und so denn die FDP-Spitze wieder einmal sage, sie verhindere Schlimmeres, „dann reicht das den Leuten nicht mehr“. Beyer räumt ein: Am Tag nach einem Ausstieg aus der Koalition ohne Alternative dazustehen, „fände ich auch nicht gut“. Beyer liebäugelt mit einer „Deutschland-Koalition“, „Schwarz-Rot-Gelb“ also, wie sie doch in Sachsen-Anhalt „relativ geräuschlos“ laufe.

Die Dinge zu Ende denken

„Relativ geräuschlos“, so lobt – separat befragt – FDP-Rats-Vizefraktionsvorsitzende Petra Teufel ebenfalls die Sachsen-Anhalt-Koalition. „Die wünsche ich mir extrem – für unser Bundesland“ und für den Bund lieber als Schwarz-Grün. Allerdings plädiert Petra Teufel für den jetzigen Verbleib der Bundes-FDP in der „Ampel“. Und dies „aus der Haltung heraus, dass man Dinge zu Ende denken muss“. Was sei der Plan B, was seien die Alternativen? Reformen seien doch unter Angela Merkels „Groko“ verschleppt, aber jetzt in Angriff genommen worden. „Klar, wenn man mit offenen Ohren durch die Gegend geht, bleibt einem die Kritik nicht verborgen.“

Petra Teufel, Vize-Fraktions-Chefin der FDP im Stadtrat © FDP | FDP

Nur: Diese Kommunikation! Zum Beispiel die Subventionen wie die gerade im Lichte stehenden Vergünstigungen für die Landwirtschaft seien doch „Dinge, wo man inhaltlich viel mehr ansprechen muss“. Abschmelzung von Subventionen sei im Kern sogar sinnvoll, „aber bitte so, dass es Betriebe einplanen können“. Ähnlich sei das etwa bei den neuen Einkommensgrenzen für Elterngeld. Das Kind im Bauch und solche Veränderungen? „Das verunsichert; das frustriert. Beständigkeit ist nicht gegeben.“ Mehr Berechenbarkeit, dann wäre manch ein Teil der Bürgerschaft „nicht so aufgebracht“.

Kampf gegen Fake-Video inbegriffen

SPD-Kreis-Chef und Landtagsabgeordneter Lutz Liebscher sieht weiterhin „die Chance, ein junges Projekt mit drei Parteien“ fortzuführen. Stimmt, da seien „60 Milliarden falsch eingeplant“ worden. Doch sei verglichen mit der Landwirtschaft in anderen Einspar-Segmenten „der Aufschrei nicht so groß gewesen“. Am regelmäßig monatlichen Holzmarkt-Stand der SPD sei die Stimmung „bisschen rauer“ geworden, sagte Liebscher.

Jenas SPD-Kreis-Chef Lutz Liebscher

Er finde es bedauerlich, wenn Passanten nicht ins Gespräch kommen, sondern Wut loswerden wollen. Dazu die „Echo-Kammer Social Media“. Liebscher nennt das Beispiel eines Fake-Videos mit dem Biontech-Chef, das ihm vorgespielt worden sei, in dem in Sachen Corona gesagt wird: „Wir verarschen euch alle.“ Als er rasch den Fake-Beweis parat gehabt habe, sei die Person zum nächsten Thema gesprungen.

Angst um die Demokratie

„Das verstört mich natürlich, dass sich solch ein Hass aufbaut“, sagt Margret Franz, Co-Vorsitzende der bündnisgrünen Stadtratsfraktion. Und es treibe sie auch „ein bisschen Angst um die Demokratie“ um, nicht zuletzt mit Blick auf die kommunale Ebene. Da bekleide man doch „mit viel, viel Aufwand“ ein Ehrenamt. Aber dass das bitte klar sei: An einem Straßen-Stand der Partei gebe es durchaus verbale Angriffe; das müsse man aushalten, wenn man das Straßen-Format bewusst wähle. Nur Verletzungen der Privatsphäre und Hasstiraden dürfe es nicht geben. Es stehe die Gefahr, dass sich Betroffene „unter diesen Umständen“ ins Private zurückziehen.

Margret Franz ist Co-Vorsitzende der bündnisgrünen FRaktion im Stadtrat.

Hinter den Protesten gegen Streichung von Agrar-Subventionen sieht Margret Franz zu wenig die größeren Dimensionen aufgehellt. Schließlich sei schon lange eine Umorientierung der Landwirtschaft fällig, und jetzt benannte Nöte hätten noch ganz andere Ursachen. „Das alles in einen Topf zu werfen, ist kein gute Stil.“ Der „Ampel“ in Berlin empfiehlt Margret Franz: „Nicht auf halbem Weg stehenbleiben.“