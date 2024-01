Jena. Verspätungen gab es wegen der Staus und Traktoren auf Schienen.

Wegen der Bauernproteste gab es beim Jenaer Nahverkehr am Montag Verspätungen auf vielen Linien. Besonders betroffen waren die Buslinien 17 und 47. Beide verkehren im Süden der Stadt, wo sich die Proteste konzentrierten, die Linien verkehren stündlich und halbstündlich. Auch soll es vorgekommen sein, dass Traktoren auf Schienen standen. Das Klinikum, so berichteten es Mitarbeiter, blieb im morgendlichen Berufsverkehr per Straßenbahn aber erreichbar.