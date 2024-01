Jena. Wie jedes Jahr segneten die Sternsinger wieder Häuser und Institutionen und sammelten Spenden für Kinder in Not.

Ein goldener Stern überragt die Kronen auf den Köpfen der Sternsinger der katholischen Pfarrgemeinde Jena. Farbenfroh als heilige Könige verkleidet, ist das Pressehaus an diesem Montag die letzte Station der fünfköpfigen Truppe um die Geschwister Julius, Paula und Willi Fleischer sowie Magdalena Fricke und Karla Brodt. Ein letztes Mal singen sie „Wir gehen von Haus zu Haus“, sammeln Spenden und segnen das Haus. Zum Schluss muss sich der neunjährige Julius ganz schön strecken, um den Segensspruch an der Tür anzubringen: „Christus mansionem benedicat“ – „Christus segne dieses Haus“, versteckt in der aktuellen Jahreszahl und den Initialen der heiligen drei Könige.

„Wir waren schon bei 14 Haushalten und haben für den Bürgermeister und Oberbürgermeister gesungen“, erzählt Magdalena. Sie ist als einzige zum ersten Mal dabei. Die anderen haben schon mehrjährige Erfahrung als Sternsinger: Sie kommen jedes Jahr wieder, weil die Aktion ihnen so großen Spaß bereitet. Insgesamt trotzten über 40 Kinder den Minusgraden und machten bei der diesjährigen Sternsingeraktion in Jena mit. Davon profitierten nicht nur die 200 gesegneten Haushalte, sondern auch Kinder im Amazonasgebiet. Denn das Motto 2024 lautete: „Gemeinsam für die Erde – in Amazonien und weltweit“. Von dem Geld solle zum Beispiel ein Waldgarten gebaut werden, erklärt Willi. Ein solcher Garten habe den Vorteil, dass er von der Sonne geschützt ist und kühl ist. Außerdem verhindere er unnötige Brandrodung und trage so zum Erhalt des Regenwalds bei.

Die fünf Sternsinger hoffen, dass sie wieder so viele Spenden wie letztes Jahr sammeln können: Da hatten sie über 10.000 Euro für Kinder in Not gespendet. Und auch an Ideen, wem das Geld nächstes Jahr zugutekommen könnte, mangelt es den Fünfen nicht: Kinder in Kriegsgebieten wie der Ukraine und Israel, Kinder in Afrika und Obdachlose zum Beispiel.