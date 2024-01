Jena. Forschungsergebnisse über die Rolle der Krankenpflege in der deutschen Kolonialzeit werden an der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena vorgestellt

Die vier Studierenden des Masterstudiengangs Pflegewissenschaft/Pflegemanagement der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena Jasmin Stichel, Nick Schmid, Ronja Schneider und Perpetua Nwosu tauchten mit ihrer Forschung in ein umstrittenes Kapitel der deutschen Geschichte ein. Sie untersuchten die Rolle der Krankenpflege in der Zeit des deutschen Kolonialismus. Ihren Fokus richteten sie dabei auf die Arbeit der Krankenschwestern, die von Deutschland nach Namibia, ehemals „Deutsch Süd-West“, entsandt wurden. Ihre Recherchen führten sie nicht nur in Deutschland, sondern auch in Namibia durch.