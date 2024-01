Jena. Der Ausbau der Internationalisierung wird mit 2,3 Millionen Euro durch die EU und den DAAD gefördert

Seit 2020 gehört die Jenaer Universität der Allianz „Europäischer Campus der Stadt-Universitäten“ (EC2U) an – gemeinsam mit den Universitäten in Coimbra (Portugal), Alexandru Ioan Cuza in Iași (Rumänien), Pavia (Italien), Poitiers (Frankreich), Salamanca (Spanien) und Turku (Finnland). Gemeinsam arbeiten die Partner am europäischen Lehr- und Forschungsraum, indem sie unter anderem virtuelle Institute und gemeinsame, themenorientierte Studiengänge entwickeln, die aufeinander abgestimmte Lehrpläne, die Anerkennung von Studienleistungen sowie Doppelabschlüsse beinhalten. Die EU fördert EC2U um weitere vier Jahre bis Oktober 2027 mit insgesamt 14,4 Millionen Euro für alle – jetzt mit der Johannes Kepler-Universität Linz acht – Partner, wovon etwa 1,6 Millionen Euro nach Jena gehen.