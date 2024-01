Jena. Viel los am Wochenende. Weshalb Buchlesung verschoben werden muss

Das Puppentheater „Jenapuppets“ in der Beutnitzer Straße 27 bietet am Wochenende wieder Aufführungen an. Dargeboten wird die Inszenierung „Kasper baut ein Haus“ am Sonnabend um 16 und am Sonntag um 11 Uhr. Kasper stellt fest: „Hier ist es schön, hier baue ich mein Haus! Für die Oma, für die Gretl, für die zwanzig Kinder und für meiner selbst, den Kasper, angenehm.“ Natürlich läuft das mit dem Hausbau weder im Leben noch in der „Kasperbude“ ohne schreckliche Probleme ab: Die Hexe aus dem Rathaus fordert immer mehr Genehmigungen und Steuern (sogar eine Pupssteuer für die zwanzig Kinder), der Nachbar, dieser Teufel, gönnt einem nichts und klaut die Bretter und eine Oma ist auch nicht mehr das, was sie mal war: statt auf die Kinder aufzupassen und Pfannkuchen zu backen, will sie lieber joggen gehen. Aber am Ende wird in der Kasperbude, wie auch im Leben alles gut!