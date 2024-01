Jena. Im diesjährigen Fokus: Zukunftsthemen wie Energie und ressourcenschonendes Bauen. Aber auch eine Grill-Innovation aus Jena wird zu finden sein

Bereits zum 18. Mal findet in diesem Jahr die Messe „Bauen-Wohnen-Energie-Grillen & BBQ“ statt. Es hätte sogar das 20. Mal sein können, wäre die Corona-Pandemie nicht gewesen. Schon auf der Pressekonferenz zeigte sich, was ein physisches Zusammenkommen auf einer solchen Messe leisten kann. Zwischen den beiden Thüringer Ausstellern Stefan Fritschek vom Photovoltaikdienstleister „Servicum“ und Andreas Breuer von „Grill Resort“ in Erfurt entstand sofort ein lebendiger Austausch darüber, wie sich mit innovativen Technologien nicht nur Geld verdienen lässt, sondern die Welt ein Stück weit besser wird.