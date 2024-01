Jena. Noch stehe die abschließende Entscheidung über die genaue Investitionshöhe in die neue Straßenbahnen-Charge in Jena allerdings aus. Was schon bekannt ist.

Das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft hat die Zusage gegeben, die Beschaffung weiterer neun Straßenbahnen des Jenaer Nahverkehrs finanziell zu unterstützen, dies teilt die Stadtverwaltung mit. Die Fördermittel stammen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und werden maximal bis zur Hälfte die Gesamtkosten abdecken. Die beschlossene Förderzusage soll es ermöglichen, neun weitere Fahrzeuge bis zum Jahr 2026 zu beschaffen. Bei den Straßenbahnen handelt es sich um die kürzere Version (32 Meter) des Zweirichtungs-Multigelenkfahrzeugs Tramlink, hergestellt von der Firma Stadler Valencia in Spanien.

Die abschließende Entscheidung über die Investitionshöhe in diese modernen, niederflurigen und barrierefreien Straßenbahnen stehe allerdings noch aus, heißt es in einer Mitteilung. Sollte die Entscheidung positiv ausfallen, wäre dies „ein bedeutender Meilenstein für die Modernisierung und den geplanten Ausbau des Jenaer Straßenbahnnetzes, insbesondere zur Stärkung der Nord-Süd-Achse“. Die Straßenbahnen bilden mit täglich 34.000 Fahrgästen das Rückgrat des Jenaer Nahverkehrs. Christian Gerlitz, Aufsichtsratsvorsitzender des Jenaer Nahverkehrs und Bürgermeister der Stadt sagt: „Ich bin sehr dankbar dafür, dass der Freistaat Thüringen Wort gehalten hat und erneut einen zweistelligen Millionenbetrag bereitstellt, um die Erneuerung des Jenaer Straßenbahnbestandes abschließen zu können. Zusammen mit der bereits bewilligten Bundesförderung über mehr als 31 Millionen Euro für die Nordverlängerung und den barrierefreien Haltestellenausbau der Linie 1 können wir mit dieser erneuten Landesförderung das Rückgrat des Jenaer Nahverkehr qualitativ und quantitativ auf eine neue Stufe heben.“

Über die neun neuen Lichtbahnen für Jena

Die neun niederflurigen Straßenbahnen sind als fünfteilige Straßenbahnen mit 32 Metern Länge geplant. Alle Fahrzeuge verfügen über spezielle Multifunktionsbereiche mit ausreichend Platz für Rollstuhlfahrer, Kinderwägen und Fahrräder. Darüber hinaus sind die Straßenbahnen mit fünf bis sechs Türen pro Seite sowie einem modernen Kundeninformationssystem ausgestattet. Die „Lichtbahnen“ sollen die bisherigen 33 Fahrzeuge des Typs GT6M ersetzen. Die erste „Lichtbahn“ ging noch im Jahr 2023 in den Jenaer Linienbetrieb, die nächsten starten sukzessive im Jahr 2024 und 2025.

Mehr zum Thema