Jena. Die Abstimmung zum Jenaer Vereinspreis war im Internet zwei Tage lang nicht erreichbar.

Manchmal steckt der Teufel im Detail: Den Publikumspreis wollte die Redaktion zwar online vergeben. Mit der neuen Webseite, die am Dienstag online ging, verschwand allerdings plötzlich die digitale Möglichkeit, seine Stimme für den Vereinspreis zu hinterlassen. Unsere Techniker haben zwar das Malheur mittlerweile behoben, fast zwei Tage lang funktionierte die Stimmabgabe im Internet nicht. Die Redaktion hat sich deshalb entschlossen, die Frist zu verlängern. Das Voting endet nicht am Sonntag, sondern erst am kommenden Dienstag.