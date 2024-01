Jena. Ehrennadel in Silber an Jenaer Tänzer verliehen. Vor allem das Bemühen um den aktiven Kinder- und Jugendschutz gewürdigt.

Dem stellvertretenden Vorsitzenden des Tanzclubs Kristall, Mike Ogorsolka, wurde jetzt die Ehrennadel des Thüringischen Tanzsportverbandes in Silber verliehen. „Es sind oft die unsichtbaren Personen, die durch ihr Wirken den Tanzsport in ganz Thüringen ermöglichen und Menschen dafür begeistern können“, sagt der Präsident des Thüringischen Tanzsportverbandes, Holger Schilling, in seiner Laudatio. Die Ehrung fand während der Thüringer Tanzsporttage in der Landessportschule in Bad Blankenburg statt.