Jena. Vom Neujahrsempfang der Initiative „Gemeinsam für die Metropolregion“

Es sei „wahnsinnig wichtig“, dass das Umland mit eingebunden wird. Diese Botschaft hat beim Neujahrsempfang der Initiative „Gemeinsam für die Metropolregion Jena“ Mitstreiter Michael Holz benannt. Der Centermanager der Goethe-Galerie sagte am Donnerstag in der Sparkassen-Arena, dass mit regionaler Wirtschaftsförderung die Kompetenzen in Jena und im Saale-Holzland-Kreis gebündelt und die Tür zum Kreis Weimarer-Land offengehalten werden müsse. „Mit dem Denken, das an der Stadtgrenze endet, müssen wir aufhören.“