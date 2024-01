Jena. Ein erster Schritt zur Entlastung vom Durchgangsverkehr in Jenas Nordraum wird getan – Grundlage für Nordverlängerung der Straßenbahn soll geschaffen werden

Das Landesverwaltungsamt in Weimar hat der Stadt Jena die Genehmigung zum Umbau des Knotenpunktes Wiesenstraße/Brückenstraße zu einem hochwassersicheren Kreisverkehr erteilt, wie die Jenaer Stadtverwaltung mitteilt. Der zugehörige Planfeststellungsbeschluss werde noch bis 22. Januar im Gebäude der Stadtverwaltung am Am Anger 28 im Raum 01_00_05 beim Dezernat für Stadtentwicklung öffentlich ausgelegt.

„Der neue Kreisverkehr wird in der Lage sein, den Verkehr sicherer und leistungsfähiger abzuwickeln. Mit Blick auf unser Ziel, perspektivisch Jenas Nordraum von Durchgangsverkehr zu entlasten, stellt der Kreisverkehr eine erste wichtige Baumaßnahme dar“, sagt dazu Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP).

Mit dem Umbau werde nicht nur die Erreichbarkeit des Gewerbegebietes Zwätzen-Nord im Hochwasserfall deutlich verbessert, sondern auch die Überschwemmungsgefahr der Gewerbegrundstücke erheblich gemindert. Mit der Errichtung von Querungshilfen und Fußgängerüberwegen werde eine langjährige Forderung des Ortsteils Kunitz erfüllt. Der bis dahin langjährige Unfallschwerpunkt werde beseitigt und die Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern insbesondere auf dem Schulweg verbessert.

„Um mit den bereits bewilligten Bundesmitteln ab 2025 endlich die Nordverlängerung der Straßenbahn in Angriff nehmen zu können, benötigen wir zwingend eine leistungsfähige und hochwassersichere Umleitungsstrecke über die Wiesenstraße. In diesem Sinne ist der Ausbau des Knotens Wiesenstraße/Brückenstraße in 2024 auch eine wichtige Voraussetzung, um Jenas ÖPNV Netz weiter zu stärken. Alle planerischen Vorbereitungen hierfür sind getroffen. Die Finanzierung der Maßnahme ist sichergestellt und die von der Stadt beantragten Fördermittel des Freistaats wurden bewilligt“, so Bürgermeister und Dezernent für Stadtentwicklung Christian Gerlitz (SPD).