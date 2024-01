Jena. Der Jenaer Karnevals-Club feiert sein 70-jähriges Bestehen und lädt im Februar Freunde und Gäste ins Stadtteilzentrum Lisa ein.

„Es kommt die frohe Faschingszeit mit Laune, guten Schwung. In Jene ist´s nun auch so weit, ja wir kommen auf den Sprun…“ So beginnen die ersten Zeilen des allerersten Karnevalsschlagers aus Jena aus dem Jahr 1955. Der Jenaer Elferrat (heute JKC 1953 e.V.) rief damals alle Bürger auf, sich an einem Liederwettbewerb zu beteiligen. Am Ende setzte sich das Lied mit dem Titel „Du kommst aus Jene – Gelle, Gelle, Gelle“ dank eines Publikumsentscheides durch.

Mit dem singenden Schuhmachermeister Heinz á Brassard fing es an

Karneval gibt es in Jene zwar schon viel länger, doch vor 70 Jahren wollten es einige Herren, allen voran der allseits bekannte singende Schuhmachermeister Heinz á Brassard, dann doch ein wenig größer aufziehen. Angefangen aus einer Bierlaune heraus reifte die Idee immer mehr, bis sie schließlich mit einer Flasche Wein am 11. 11. 1954 im Rathaus vorgetragen wurde. Der Rest ist Geschichte. Was leider auch ziemlich schnell Geschichte war, war der Rosenmontagsumzug am Sonntag, zu dem viele Tausende Jenenser und Jenenserinnen die Straßen der Stadt gesäumt hatten. Doch es sollte der erste und einzige große Karnevalsumzug bleiben.

JKC findet in der Lisa sein Narhalla

Über die Jahre etablierten sich in Jena mehrere Vereine. Der LNT ( Lustiges Närrisches Treiben), welcher vor allem aus den Sektionen der Uni hervorging, der LCC (Lobedaer Carnevals Club), welcher seit 1959 existiert und den Bären in Lobeda-Altstadt sein Zuhause nennt, der KCVJ (Katholischer Carnevals Verein Jena) von der katholischen Gemeinde Jena, der Jüngste in der Runde ist der KVR (Karnevals Verein Ringwiese), welche leider seit vielen Jahren die namensgebende Stätte nicht mehr innehat, und natürlich der Jenaer Karnevals Club, der seinen Ursprung im Jenaer Elferrat hat und nach Jahren des Umherziehens endlich sein Narrhalla im Stadtteilzentrum Lisa gefunden hat. Trotz dieser Fülle an angebotenen Veranstaltungen verstanden sich die Vereine nie als Konkurrenten. Zu groß waren die Publikumsströme in allen Häusern, als dass sich irgendein Club benachteiligt hätte fühlen können. Vor allem das Miteinander wurde zwischen den 1960er und 1980er Jahren noch gehegt und gepflegt.

Der JKC feiert eine große Sause Einlass für die Geburtstags-Sause am 9. und 10. Februar ist ab 19 Uhr. Reservierungen nimmt der Verein unter der 03644-6053207 (Nur Whatsapp, keine Anrufe) oder per kartenvorverkauf@jkc1953.de entgegen. Im Vorverkauf kostet eine Karte 12 Euro, an der Abendkasse 12,99 Euro. Es wird keine Gruppenpreise geben, im Gegenzug hat man sich aber für ein Wochenendticket entschieden. Der Eintritt für beide Veranstaltungen liegt dann bei 22 Euro.

Mit der Wende kam auch die Begeisterung für den Jenaer Karneval ins Stocken. Und so wurden vor allem die 1990er Jahre teilweise zur Zerreißprobe. Langsam neigte sich das Jahrzehnt zu Ende und ein neues Jahrtausend klopfte an. Und auch immer mehr Besucher klopften beim JKC nun an die Tür. Mit viel Ehrgeiz, Eifer und Mitgliederschaft durchzog man die ersten Nullerjahre, um im Februar 2004 das halbe Jahrhundert zu begießen. Und auch wenn gerade in diesen Jahren der Saal nicht der Größte war, so platzte die Panoramagaststätte Schlegelsberg nicht grundlos fast aus allen Nähten. Man kam überein, dass der Platz auf lange Sicht nicht ausreichend sein würde. So packte man erneut die Koffer, um sie letztendlich in Lobeda-West auszupacken und bis dato auch nicht wieder anzufassen.

Die Toledos sind mit von der Partie

Das Stadtteilzentrum Lisa in Jena Lobeda-West ist nun seit 2009 das Domizil der JKC-Narren. Jahr um Jahr bringen sie die Gäste zum Jubeln, Lachen und Applaudieren. Dies soll natürlich auch anlässlich des großen Geburtstages gelingen. Denn ähnlich wie vor 50 Jahren, „Da hat vor 20 Jahren noch keener dran gedacht“, ist ein 70. närrischer Geburtstag nicht ganz so selbstverständlich. Vor allem in dieser nicht-rheinischen Gegend. Und deshalb soll am 9. Februar ordentlich gefeiert werden. Viele befreundete Vereine möchte der JKC an diesem Abend begrüßen, welche teilweise auch ein wenig Programm als Geburtstagsgeschenk mitbringen. Darüber hinaus sollen natürlich die hiesigen Funken und Fünkchen ihren Auftritt bekommen, genauso wie die Artistik-Gruppe Toledos, die auch schon seit Jahren ihre Künste bei den Veranstaltungen des JKC darbieten. Zweifelsohne die größte Resonanz wird wohl Wieland Henze erhalten. In Karnevalskreisen ist er besser bekannt als König von Deutschland. Seine Majestät gibt sich an diesem Abend die Ehre, um standesgemäß den Saal zum Kochen zu bringen.

Am 10. Februar geht die große Sause weiter. Dann schöpft der JKC aus dem Vollen und alle Aktiven sind auf der Bühne präsent. Natürlich mit Unterstützung der Toledos, welche auch an diesem Abend nicht fehlen dürfen. Doch das Feiern soll an beiden Tagen nicht zu kurz kommen. Nach dem Programm kann man sich auf Musik vom DJ freuen, um die Tanzfläche zu erobern und mit viel Frohsinn den Geburtstag ausgelassen zu feiern.

