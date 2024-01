Jena. 2024 findet wieder in mehreren Jenaer Ortsteilen Weihnachtsbaumverbrennungen statt. Manche Tannen werden aber nicht nur verbrannt.

Die Weihnachtszeit ist vorbei, und so langsam werden die Weihnachtsbäume aus den Wohnzimmern verbannt. Doch wohin mit ihnen? Eine Möglichkeit sind die unterhaltsamen Knutfeste in Jena. Wie jedes Jahr werden in manchen Stadtteilen Tannen verbrannt. Mancherorts werden sie aber nicht nur ins Feuer geworfen, sondern es wird zum Weihnachtsbaumweitwurf geladen. Ein Überblick.