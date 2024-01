Jena. Halbseitige Sperre in der Naumburger Straße. Jena-Wasser begrüßt neue Mitglieder

Die Göttin des Getreides im Theaterhaus

Das Theaterhaus Jena präsentiert ab dem 8. Februar „Mystic Vibes: Demeters Lolo Chronicles“ von und mit hashtagmonike und Gästen. Demeter, die Göttin des Getreides, geht weinend über die Felder. Niemand vermag sie aufzuheitern. Bis die mythische Figur Baubo auftaucht – die Myth-Queen herself, die Trauernde zum Lachen bringt. Sie hebt ihren Rock. Oder was hat sie getan? Über die Jahrhunderte wurde dieser Mythos immer verschwommener, wurden Göttinnen und mythische Frauenfiguren vergessen. Im neuen Stück des Duos hashtagmonike wird die Bühne zum floralen Trip, zur Insel, auf der vier göttliche Wesen nach den Geschichten hinter den Geschichten suchen.

Bauernprotest am Montag

Wegen der Bauern-Proteste wird es am Montag zwischen Stadtroda und Jena von 9 bis 12 Uhr zu Behinderungen kommen. Die Stadt spricht von einem Korso mit 250 Fahrzeugen. Folgende Route wurde festgelegt:

L1077 - Stadtrodaer Straße Richtung Neue Schenke - Neue Schenke - Erlanger Allee - Stadtrodaer Straße - Lobedaer Straße - Keßlerstraße - Göschwitzer Straße - Prüssingstraße - Göschwitzer Straße - Keßlerstraße - Lobedaer Straße (Richtung Winzerla) - Rudolstäder Straße.

(stadteinwärts) - Kahlaische Straße - Ernst-Haeckel-Straße -Schillerstraße - Leutragraben - Johannisplatz - Fürstengraben - Löbdergraben - Fischergasse - Stadtrodaer Straße - Erlanger Allee - Neue Schenke - Stadtrodaer Straße L1077 aus Stadtroda.

Neue Woche, neue Sperrung

In der Naumburger Straße kommt es vom 15. Januar bis 19. Januar zu einer halbseitigen Sperrung auf Höhe Hausnummer 100, Einmündung Flurweg und Einmündung Am Plan. Die Straßenoberfläche müsse geprüft werden, informiert die Stadt.

Zweckverband mit neuen Mitgliedsgemeinden

Der Zweckverband Jena-Wasser startet mit nun insgesamt 30 Mitgliedsgemeinden ins neue Jahr. Zum 1. Januar sind die Gemeinde Großschwabhausen mit den Ortsteilen Hohlstedt und Kötschau, die Gemeinde Kleinschwabhausen sowie die Gemeinde Döbritschen mit dem Ortsteil Vollradisroda dem Zweckverband beigetreten. Damit arbeiten unter dem Dach von Jena-Wasser die Städte Jena, Dornburg-Camburg, Bad Berka, Blankenhain und Magdala sowie 25 weitere Gemeinden aus dem Saale-Holzland-Kreis und dem Landkreis Weimarer Land zusammen. Im Einzugsgebiet des Zweckverbandes leben mehr als 156.000 Menschen.

Verbandsvorsitzender Jürgen Hofmann (r.) und Stadtwerke-Bereichsleiter Abwasser Robert Köllner begrüßen die Bürgermeister Sabine Gottschalg (Kleinschwabhausen), Steffen Voigt (Großschwabhausen) und Susann Hörl (Döbritschen; v.l.) als neue Mitglieder im Zweckverband. © Stadtwerke Jena

Glasfaser-Anschlüsse mit Gigabit-Geschwindigkeiten

Der Telekommunikationsanbieter 1&1 plant ab dem 15. Januar in Jena Glasfaser-Anschlüsse mit Gigabit-Geschwindigkeiten sowie umfassende Services bereitzustellen. Etwa 31.800 Haushalte sollen in wenigen Monaten neu an das Glasfaser-Netz angeschlossen werden, teilt das Unternehmen mit. Anwohnerinnen und Anwohner können sich telefonisch unter der 0721-960 9694 oder online unter 1und1.de/glasfaser über das Angebot informieren.

Einladung zum Trauercafé im Hospiz Jena

Menschen, die um jemanden trauern, finden im Begegnungszentrum des ambulanten Hospizdienstes einen Ort, um ihre Trauer mit anderen in einer ähnlichen Situation zu teilen. Jede Trauer ist anders, aber es kann guttun, sich bei Kaffee, Tee und Kuchen auszutauschen, zu reden oder auch einfach einmal herauszukommen, dabeizusitzen und zuzuhören. Das nächste Treffen findet am Montag, 29. Januar, von 16.30 Uhr bis 18 Uhr statt. Ort: Begegnungszentrum, Hospiz Jena, Paul-Schneider-Straße 5 (Straßenbahnlinie 5, Haltestelle Platanenstraße).