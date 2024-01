Jena. Rohrbruch fordert Zweckverband Jena-Wasser heraus. Wasserwagen versorgt Kunden.

In der Ottogerd-Mühlmann-Straße in Jena-Nord eine Trinkwasser-Hauptversorgungsleitung gebrochen. . In der Folge sind nach Angaben des Zweckverbandes Jena-Wasser in der Ottogerd-Mühlmann-Straße 1 bis 35 sowie im Bereich der Schützenhofstraße 68 bis zur Einmündung Mühlmann-Straße etwa 400 Haushalte ohne Wasserversorgung. In der Schützenhofstraße 72 sowie in der Ottogerd-Mühlmann-Straße 20 stünden Wasserwagen zur Versorgung der betroffenen Kunden bereit. Der Havariedienst der Stadtwerke Jena Netze sei seit dem Morgen vor Ort und arbeiteteten an der Beseitigung des Schadens. Die Reparaturarbeiten werden voraussichtlich bis in die späteren Nachmittagsstunden andauern. Zur Schadensursache kann aktuell noch keine Aussage getroffen werden.

