Willkommen zurück, Markus! Gespräch mit dem neuen kaufmännischen Leiter des Theaterhauses, der in Jena ein alter Bekannter ist. Was ihn wieder in die Saalestadt zog.

Er kam und ging und kam und ging, und nun ist er wieder da. Die Lesebrille auf das gräuliche Haar geschoben, einen schweren Ring mit großem dunklen Stein am Finger, so sitzt Markus Heinzelmann im Theatercafé und blickt auf seine neue Aufgabe als kaufmännischer Leiter am Jenaer Theaterhaus.