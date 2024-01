Jena. Die Proteste des Bauernverbands gehen diese Woche weiter. Solidarität bekamen sie nicht nur aus der regionalen Logistikbranche

Nicht nur in Berlin, sondern auch in Jena finden an diesem Montag, 15. Januar, wieder Protestaktionen von Bauernverbänden statt. Ein etwa zehn Kilometer langer Korso durchquerte von Stadtroda kommend die Jenaer Innenstadt. Unter den 300 angemeldeten Versammlungsteilnehmern waren neben den Landwirten auch regionale Verkehrs- und Handwerksbetriebe. Mit dem Protest machen sie ihrem Ärger gegen die geplanten Subventionskürzungen Luft. Wie letzte Woche forderte ein Teil der Protestierenden das Ende der Ampel-Regierung.