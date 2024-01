Jena. Bubu Concerts hat das Post-Corona-Jahr nicht überstanden – Veranstaltung in der Stadtkirche Jena abgesagt

Die Konzertagentur Bubu Concerts muss das Konzert mit Marc Marshall am 1. Februar absagen. Das Post-Corona-Jahr 2023 habe Bubu Concerts „nach mehr als 30 Jahren erfolgreicher Kulturarbeit den Hals gebrochen“, heißt es in einer Mitteilung. Ein Großteil des älteren Klassik-Publikums komme auch nach Abklingen der Pandemie nicht mehr zurück. Dem Antrag der Agentur auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens habe das Amtsgericht Wuppertal am 12. Oktober entsprochen. Vor diesem Hintergrund habe Bubu Concerts den operativen Geschäftsbetrieb eingestellt und das Konzert mit Marc Marshall in der Stadtkirche Sankt Michael ersatzlos abgesagt.

Inhaber bereits gekaufter Karten können ihre Ansprüche schriftlich beim zuständigen Insolvenzverwalter zur Tabelle eintragen lassen, wie Bubu Concerts mitteilt. Die Insovenzverwaltung obliegt Kreplin Kuhlmann Nasser, erreichbar unter der Mailadresse: Funck@kkn.law.