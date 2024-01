Jena. Die Saale-Horizontale rund um Jena ist bei Wanderern beliebt – und kann sich nun erneut über eine Auszeichnung freuen.

Der Deutsche Wanderverband hat den Wanderweg Saale-Horizontale bei Jena erneut als Qualitätsweg „Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet.

Bei der CMT Touristikmesse in Stuttgart überreichte der Deutsche Wanderverband an diesem Montag offiziell die Urkunde über die erfolgreiche Nachzertifizierung der Saale-Horizontale als Qualitätsweg „Wanderbares Deutschland“. In den vergangenen Jahren wurde der Wanderweg bereits viermal zertifiziert. Im Ergebnis der letzten Prüfung 2023 wurde der Status erneut bestätigt.

Jena hat schönsten Wanderweg 2023

Dass Jena mit seiner attraktiven Umgebung für Wanderfans viel zu bieten hat, zeigt sich nicht erst seit dem Titelgewinn der Saale-Horizontale als „Deutschlands schönster Wanderweg 2023“, heißt es in einer Mitteilung von Jenakultur. Die erneute Zertifizierung der Saale-Horizontale durch den Deutschen Wanderverband unterstreiche, dass Jena und das Saaleland nicht nur über einen beliebten, sondern auch über einen qualitativ hochwertigen Wanderweg verfügen.

Die Einstufung als „Qualitätsweg“ kann nur erfolgen, wenn der Weg 32 festgelegte Qualitätskriterien erfüllt, die aus den Wünschen und Bedürfnissen der Wandernden abgeleitet wurden. Zu diesen Kriterien gehören insbesondere die durchgehende eindeutige Beschilderung sowie die Attraktivität der Wegeführung. Diese soll möglichst häufig auf naturnahen Pfaden und somit wenig über Straßenbelag verlaufen, kulturelle Sehenswürdigkeiten sowie Naturhighlights berücksichtigen und Rastmöglichkeiten einbinden. Damit die Qualität gleichbleibend hoch bleibt, ist das erworbene Zertifikat alle drei Jahre zu erneuern.

Besonders für Tagesausflüge geeignet

Bereits seit 15 Jahren wird der Qualitätsweg Saale-Horizontale von Jenakultur, dem Stadtforst des Kommunalservice Jena sowie dem Team der Saale-Unstrut Tourismus GmbH betreut. Mit seiner Nähe zur Stadt Jena, dem Weitblick ins Saaletal an zahlreichen Aussichtspunkten, der abwechslungsreichen Landschaft aus Muschelkalkhängen, Weinbergen, Wäldern und Streuobstwiesen, Burgen und Schlössern sowie seinen botanischen Besonderheiten ist der Panoramaweg ein Anziehungspunkt für Einheimische und Gäste.

Die lückenlose Markierung mindestens alle 400 Meter ermögliche das Wandern auf der 91 Kilometer langen Strecke auch ohne Karte oder App. Informationstafeln zum Wanderweg geben an ausgewählten Punkten umfangreiche Orientierungshilfen. Dank der guten Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr sind die einzelnen Etappen der Saale-Horizontale besonders für Tagesausflügler geeignet.