Jena. Eine Straßenbahn ist am Dienstvormittag in Jena entgleist. Das ist bislang bekannt.

Eine Straßenbahn des Jenaer Nahverkehrs ist am Dienstag gegen 10 Uhr an der Endhaltestelle in Lobeda-Ostentgleist. Wie Nahverkehr-Sprecherin Anja Tautenhahn sagte, hat es dabei keine Verletzten gegeben. Nach ersten Vor-Ort-Informationen waren außer dem Fahrer keine weiteren Menschen in der Straßenbahn der Linie 3. Der Fahrer sei bei dem Unfall mit dem Schrecken davongekommen.

Ein Schienenersatzverkehr fährt nach Lobeda-West. © Funke Medien Thüringen | Johannes von Plato

Aktuell ist ein Schienenersatzverkehr zwischen Lobeda-Ost und Lobeda-West eingerichtet. Die entgleiste Straßenbahn wird derweil von Mitarbeitern des Jenaer Nahverkehrs wieder auf die Schienen gehoben. Die Arbeiten sollen noch ein bis zwei Stunden andauern. Warum die Straßenbahn entgleiste, ist bislang nicht bekannt.

Tramino-Straßenbahnen bereits seit vielen Jahren in Jena im Einsatz

Bei dem Unfallfahrzeug handelt es sich um eine Straßenbahn des Typs Tramino, die bereits seit einigen Jahren in Jena unterwegs sind – und nicht um eine der neuen Lichtbahnen, wie in Sozialen Netzwerken spekuliert wird.