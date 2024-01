Jena. Unbekannte legten in Jena 40 Steine auf die Gleise. Die Bahnstrecke zwischen Jena und Erfurt war gesperrt.

In der Nacht von Montag auf Dienstag erhielt die Bundespolizeiinspektion in Erfurt durch die Notfallleitstelle der DB AG die Meldung, es befänden sich Hindernisse auf dem Gleis im Bereich des Lobdeburgtunnels. Ein Triebfahrzeugführer, der auf der Gegenrichtung unterwegs war, hatte Steine auf den Gleisen erkannt und löste gedankenschnell die Meldekette aus. In der Folge musste die Strecke zwischen Jena und Erfurt für gut 20 Minuten gesperrt werden. Vier Züge waren von der Sperrung betroffen und hatten insgesamt eine Verspätung von 49 Minuten.

Ein oder mehrere Personen müssen ins Gleisbett geklettert sein, um die Steine auf das Gleis zu legen. Noch ist unklar, ob es sich um einen schlechten Scherz oder gezielten Vandalismus handelte. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr wurde von der Bundespolizei eingeleitet.

Verletzt wurde niemand, der direkte Aufenthalt im Gleisbereich ist aber lebensgefährlich. Züge fahren mit hohen zweistelligen Geschwindigkeiten den Abschnitt entlang des Lobdeburgtunnels und haben dementsprechend lange Bremswege.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red