Jena. „Addnfahrer“ tritt im Volkshaus auf. Digitaler Masterinformationstag. Tourist-Info geschlossen.

Leben und lachen mit dem Addnfahrer

Der Comedian und YouTuber „Addnfahrer“ kommt mit seinem Live-Programm „S‘ Lem is koa Nudlsubbn“ ins Volkshaus. Der 28-jährige Kabarettist aus dem Landkreis Bad Tölz steht mit seinem ersten eigenen Programm auf der Bühne und erobert mit seinem authentischen Frohsinn und seiner ganz eigenen Art, Geschichten aus seinem Leben zu erzählen, sein Publikum. „S’Lem is koa Nudlsubbn“ als Programmtitel verspricht und hält, Geschichten aus einem „boarischen“ Leben von der Kindheit und Jugend bis zum Urlaub in Thailand mit der ersten festen Freundin. Und Dr. Sommer darf natürlich auch nicht fehlen. Die Veranstaltung findet am Samstag, 24. Februar, ab 20 Uhr statt. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen oder online bei Eventim unter www.eventim.de und bei Ticket.io unter https://addnfahrer.ticket.io

Informationen über Masterstudiengang

Bei der Vielzahl an möglichen Masterstudiengängen ist es wichtig, sich gut zu informieren. Immer mehr Hochschulen bieten daher neben ihren Hochschulinformationstagen auch spezielle Masterinformationstage an. An der Ernst-Abbe-Hochschule (EAH) Jena findet er digital am 24. Januar von 13 bis 19 Uhr statt. Ab 13 Uhr gibt der Master Service der EAH Jena einen ersten Überblick über Studienmöglichkeiten, Zugangsvoraussetzungen, Bewerbungsprozess und Auswahlverfahren. Ein Masterstudent spricht über sein Studium sowie über das Leben auf dem Campus und in der Stadt Jena. Anschließend stellen die Studienfachberaterinnen und Studienfachberater die einzelnen Masterstudiengänge aus den Bereichen Gesundheit, Soziales, Technik und Wirtschaft vor. Das ausführliche Programm des Masterinfotages finden Sie hier: www.eah-jena.de/hochschule/veranstaltungen/masterinfotag

Studierende an der Ernst-Abbe-Hochschule. © Sebastian Reuter

Wegen Inventur geschlossen

Wegen einer ganztägigen Inventur bleibt die Jena Tourist-Information am Donnerstag, 18. Januar, geschlossen. Auch das Callcenter ist nicht erreichbar. Veranstaltungstickets können online erworben werden. Ab Freitag, 19. Januar, gelten dann wieder die gewohnten Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr.

Kammerkonzert mit Werken von Ravel und Enescu

Mit Maurice Ravels Streichquartett F-Dur und George Enescus Streichoktett C-Dur stehen am Sonntag, 28. Januar, ab 11 Uhr beim Kammerkonzert der Jenaer Philharmonie in der Rathausdiele zwei Meisterwerke, entstanden im Paris des Fin de siècle, auf dem Programm. Es spielen die Musiker Cornelius Spaeth, Elizaveta Leonova, Christoph Hilpert, Mayuko Hiyoshi (Violine), Christian Götz, Matthias Wähner (Viola), Christoph Lamprecht und Carmen Dreßler (Violoncello). Tickets sind in der Jena Tourist-Information, online unter www.jenaer-philharmonie.de sowie ab 30 Minuten vor Konzertbeginn an der Tageskasse vor Ort erhältlich.