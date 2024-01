Jena. Nach einem Unfall in Jena müssen zwei Autos abgeschleppt werden und in einem Café bezahlen Unbekannte mit Falschgeld. Die Polizeimeldungen für Jena.

Am Montag kam es zwischen Remderoda und Jena zu einem Verkehrsunfall. Laut Polizei fuhr eine 49-Jährige die Remderodaer Straße in Richtung Jena, während ihr ein 43-jähriger Auto-Fahrer in Höhe Versuchsfeld entgegenkam. Weil der 43-Jährige zu weit links fuhr, kollidierte er mit dem Außenspiegel und dem Kotflügel des Wagens der Frau. Ebenfalls stieß er mit dem linken Vorderrad zusammen. Da beide Fahrzeuge aufgrund eines geplatzten Reifens nicht mehr fahrbereit waren, wurden die Autos abgeschleppt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die 49-Jährige wurde von Rettungskräften überprüft. Verletzt hatte sich letztendlich glücklicherweise niemand.

Mit Falschgeld bezahlt

Während der Registrierung der Tageseinnahmen vom vergangenen Samstag stellten zwei Mitarbeiter eines Eiscafés in der Goethestraße in Jena am Montag fest, dass sich in der Kasse ein falscher 50-Euro-Schein befand. Dieser muss am besagten Samstag während der Öffnungszeiten als Zahlungsmittel benutzt worden sein. Die Polizei nahm vor Ort eine Anzeige auf und stellte den Geldschein sicher.

Scheibenwischer verbogen

Am Montagabend erstattete eine 25-jährige Frau eine Anzeige bei der Polizei. Dabei teilte die Frau mit, dass die Scheibenwischer ihres Autos durch einen unbekannten Täter verbogen wurden. Während der Tatzeit parkte sie das Auto auf dem Parkplatz Neue Mitte im Stadtzentrum von Jena. Die Polizei habe Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

