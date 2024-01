Finale steigt in der Goethe-Galerie. Eltern können und sollen dabei sein.

Die Kindersprint-Schultour macht Station in Jena: Der Verein Expika mit Sitz in Leipzig hat sich mit vielfältigen Bildungsprojekten zur gesunden Ernährung und Bewegungsangeboten für Kinder bundesweit einen Namen gemacht und wurde dafür auch mehrfach ausgezeichnet. Eins der zahlreichen Bewegungsprojekte in Schulen und Kindergärten findet in der kommenden Woche von Montag bis Freitag, 22. bis 26. Januar, in den Jenaer Grundschulen und Umgebung statt. Insgesamt beteiligen sich in diesem Jahr drei Grundschulen mit 1500 Schülern an den Kindersprint-Vorrunden.