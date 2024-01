Jena. Georadar-Diagnose nach Wasserleitungshavarie: Was die Suche nach Hohlräumen ergab

Der Jenaer Nahverkehr ist in Kenntnis gesetzt: Die Verbindungsstraße am Pressehaus zwischen Holzmarkt und Grietgasse kann wieder befahren werden. Darüber informierte am Dienstag auf Anfrage Christopher Helbig, Geschäftsbereichsleiter für Tiefbau und Stadtraum beim Kommunalservice KSJ.