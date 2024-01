Jena. Über die Möglichkeiten der Entspannung im Alltag

Was war mit ihr los? Eine Kollegin, stets in Eile und flotten Schrittes, betrat am Dienstag das Redaktionsbüro – schlendernd, entspannt lächelnd. Die Kunst, die Kunst: der Kitt des Lebens, so gab sie zu verstehen. Schließlich hatte sie gerade eine Presseprobe des Theaterhauses besucht zum Stück „Die Entführung der Amygdala“. Dabei wohl gut zu wissen: Die Amygdala – auch Mandelkern – ist eine Struktur des limbischen Systems im Gehirn. Sie ist an emotionalen Reaktionen und der Speicherung von Gedächtnisinhalten beteiligt.