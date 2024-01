Jena. Premiere am Jenaer Theaterhaus: In „Die Entführung der Amygdala“ wagen sich Schauspielerin Pina Bergemann und Dramaturgin Anna Gschnitzler an einen Tabubruch: Wenn die Mutter, ihre Kinder vergisst

Auch mit einem Loch im Kopf bleibst du Mutter. Auch dann, wenn du gerade von einem SUV zu Brei gefahren wurdest, bleibst du Mutter. Oder etwa nicht? Schauspielerin Pina Bergemann liegt in einem bronzefarbenen, hautengen Ganzkörperanzug auf der Bühne. Sie ist die Mutter, in der realen Welt ebenso wie im Stück „Die Entführung der Amygdala“, das am Freitag, 19. Januar, im Jenaer Theaterhaus seine Premiere hat.

Alles beginnt mit einem Knall: Der Kopf einer Mutter schlägt auf die Motorhaube eines Autos. Wer soll jetzt den französischen Zopf der jüngsten Tochter flechten? Wer holt sie aus der Kita ab, wo sie sich auf die Rutsche übergeben hat? Wer soll jetzt abends vorlesen? Wer soll jetzt die Matheaufgaben mit der Großen machen? Niemand! Sterben, das kann sich eine Mutter nicht leisten. Den Text für die Theaterhaus-Inszenierung verfasste Dramatikerin und Mutter Anna Gschnitzer, inspiriert von Gesprächen mit Pina Bergemann über das Muttersein.

Tabubruch auf der Jenaer Bühne

Bereits Bergemanns erfolgreiche Inszenierung „Leaving Carthago“ beschäftigte sich mit dem Thema Mütter. „Ich habe das Gefühl, dass man noch 100 weitere Stücke darüber machen könnte. Es gibt da so viel zu sagen.“ „Die Entführung der Amygdala“ wagt dabei einen Tabubruch. Denn der Unfall, der harte Aufprall, mit dem das Stück beginnt und der das Hamsterrad des mütterlichen Alltags jäh stoppt, hat ungewöhnliche Folgen. Sie vergisst den Kredit, die Lebenskosten, die das Einkommen übersteigen, die pflegebedürftigen Eltern – und vor allem: Sie vergisst ihren Mann und ihre Kinder. Sie entscheidet sich für eine neue Identität, jenseits ihrer Rolle als Mutter und Ehefrau.

Vorstellungstermine • Nächste Vorstellungen: 18. Januar (öffentliche Generalprobe), 19. Januar (Premiere), 20., 24., 25., 26. Januar sowie 27. und 28. Februar, jeweils 20 Uhr auf der Probebühne des Theaterhauses Jena.

• Die öffentliche Generalprobe sowie die Premiere am 18. und 19. Januar und die Vorstellung am 20. Januar sind bereits ausverkauft. An der Abendkasse gibt es eventuelle Restkarten.

• Vorstellungsdauer: 1 Stunde, 15 Minuten

• Ein Gastspiel wird im TD Berlin gezeigt: 16., 17. Februar

• Tickets für die Theaterhausvorstellungen gibt es im Vorverkauf über den Ticket-Service der Tourist-Information Jena.

Online-Tickets im Print@home-Verfahren: www.jena.de/tickets

Kartentelefon Tourist-Information Jena: 03641/4980-60

Die restlichen Karten gibt es an der Abendkasse 1 Stunde vor Vorstellungsbeginn.

Seit acht Jahren ist Pina Bergemann selbst Mutter. Seither begleitet sie das Thema auch als Künstlerin und Schauspielerin. „Es gibt Strukturen in der Beziehung und in der Erziehung, gegen die man einfach nicht ankommt“, sagt sie. Als berufstätige Mutter gerate man schnell ins Hamsterrad, begleitet vom Gefühl der Schuld, zu wenig für die Kinder da zu sein.

Der Mandelkern und die Gefühle

Die Mutter nach dem Unfall vor dem großen weißen, kugelförmigen Gebilde, das die Bühne mit seiner Präsenz erfüllt. © Jördis Bachmann | Jördis Bachmann

Nein, ein Frauenstück sei das nicht. Leider habe sie feststellen müssen, dass ihr Stück „Leaving Carthago“ tatsächlich vorwiegend „weiblich gelesene Personen“ ins Theaterhaus zog. Das würde sie sich anders wünschen, auch für ihr neues Stück „Die Entführung der Amygdala“. Die Amygdala, so erklärt Pina Bergemann, sei ein Teil des Gehirns, das vor allem für die Emotionen zuständig sei. Genannt wird die Amygdala auch Mandelkern, und das große weiße, kugelförmige Gebilde, das die Bühne mit seiner Präsenz erfüllt (Bühne und Kostüm: Carolin Pflüger), erinnert an diesen gigantischen Mandelkern. „Es könnte auch für einen großen Wut-Kloß im Hals der Mutter stehen“, sagt Pina Bergemann. Auch zu einer Eizelle findet man Assoziationen. Das Gebilde könne sich jedoch ebenso gut in einen Planeten verwandeln, eine neue Welt, die sich für die Mutter eröffne, sagt Bergemann.

Auf der Bühne wird Bergemann fast allein stehen. Gesellschaft leistet ihr Musiker und Komponist Moritz Bossmann, der bereits bei verschiedenen Theaterhaus-Inszenierungen mitwirkte. Er schafft die Klangkulisse für das Stück und begleitet die Mutter auf ihrem Weg ins Vergessen und vielleicht auch zurück.