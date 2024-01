Jena. Die Jusos der SPD in Jena haben zu einer Demo am Freitag in Jena aufgerufen. Unter anderen werden Ministerpräsident Bodo Ramelow, die grüne Abgeordnete Madeleine Henfling und Innenminister Georg Maier anwesend sein.

Am Freitag (19. Januar) findet unter dem Motto „Demokratie verteidigen“ eine Großdemo auf dem Marktplatz in Jena statt. Dazu aufgerufen haben unter anderem die Lokalgruppen der Jusos, linksjugend, Grünen Jugend, Ver.di, GEW, Fridays for Future, der demokratische Jugendring, die Junge Gemeinde Stadtmitte, das Frauenzentrum Towanda und viele weitere Bündnisse und Vereine, heißt es in einer Pressemitteilung.

Damit soll sich gegen die „menschenfeindliche Ideologie“ der AfD gestellt werden. „Seit Monaten erleben wir, wie AfD und andere extreme Rechte die Stimmung im Land immer weiter anheizen.“ Es komme nun darauf an, Haltung zu zeigen. Laut den Angaben wolle man für den Schutz der Demokratie und für eine offene Gesellschaft einstehen.

Starten soll die Großdemo 16 Uhr. Als Rednerinnen und Redner werden Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke), Katharina König Preuss (Die Linke), Madeleine Henfling (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Georg Maier (SPD) und weitere zu hören sein.