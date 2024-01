Weitere Ausgestaltung der Solidaritätspartnerschaft. Abkommen im vergangenen Jahr unterzeichnet

Der Bürgermeister der ukrainischen Stadt Brovary, Igor Sapozhko, hat erstmals Jena besucht. Zusammen mit einer kleinen Delegation besichtigte er die Stadt, traf sich zum fachlichen Austausch und nahm am Montag am zweiten Vernetzungstreffen Brovary – Jena im Plenarsaal des historischen Rathauses teil.

Erlangen und Jena helfen

Im Herbst 2022 hat der Stadtrat eine Solidaritätspartnerschaft mit der ukrainischen Stadt Brovary beschlossen. Im März vergangenen Jahres hatten die Oberbürgermeister von Jena und Erlangen und der Bürgermeister von Brovary in einem Online-Meeting die Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Für ein erstes Kennenlernen war im vergangenen Juni die stellvertretende Bürgermeisterin Larysa Vynogradova mit einer Delegation angereist.

Jenaer Stadtrat führt Gäste

Bei einer Führung brachte Stadtrat Bastian Stein (CDU) den Gästen Jena näher. Um Fragen rund um Energie und Wohnen ging es beim fachlichen Austausch mit Philipp Winkler, Referent der Geschäftsführung bei der Stadtwerke Jena Gruppe. In einem persönlichen Gespräch konnten sich Bürgermeister Sapozhko und Oberbürgermeister Thomas Nitzsche näher kennenlernen. Für die Wirtschaftsförderung gaben Patrick Werner und Florian Lauterbach den Gästen schließlich im StadtLab Einblicke in den High-Tech-Standort Jena. Am heutigen Mittwoch reist die Delegation weiter in die Partnerstadt Erlangen.

