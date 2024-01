Sandmann-Figuren sind im Volksbad zu erleben. Planentwurf ist bis zum 11. Februar öffentlich einsehbar.

Pittiplatsch und Freunde reisen nach Jena

60 Jahre sind nun schon seit seinem ersten Fernsehauftritt 1962 im „Abendgruß“ des Sandmännchens vergangen: Pittiplatsch und seine Freunde kann man nun live erleben. So gastiert der Show-Express Könnern am 3. Februar ab 15 Uhr im Volksbad Jena. Mit einem ausrangierten Eisenbahnwaggon geht’s in seiner Bühnenshow auf Reisen. Zu den Fahrgästen zählen unter anderem Schnatterinchen, Herr Fuchs und Frau Elster, der Mischka-Bär, Moppi und natürlich Pittiplatsch. Lieder und Sketche stehen im Mittelpunkt der einstündigen Show mit den Fernsehlieblingen. Gespielt werden die Szenen mit den original Puppen und den Mitwirkenden des Pittiplatsch-Ensembles aus Berlin. Karten gibt es im Pressehaus, Holzmarkt 8, im Ticketshop Thüringen und an den bekannten Vorverkaufsstellen.

Neues Angebot: „Begleitetes Schwimmenlernen“

Die Jenaer Bäder erweitern ihr Angebot und starten am Dienstag, 23. Januar, mit dem offenen Angebot „Begleitetes Schwimmenlernen“ in der neuen Sportschwimmhalle „Schwimmparadies Jena“. Dieses Gruppentraining richtet sich speziell an Anfänger und soll Kinder dazu ermutigen, ihre Schwimmfähigkeiten zu verbessern und sich auf das Ablegen des Frühschwimmerabzeichens „Seepferdchen“ vorzubereiten. Die Trainings sind für Kinder im Alter von 4 bis 13 Jahren konzipiert. Um die Sicherheit und das Wohlbefinden aller Teilnehmenden zu gewährleisten, ist eine vorherige Anmeldung über den Online-Shop der Jenaer Bäder erforderlich. Das „Begleitete Schwimmenlernen“ findet jeden Dienstag von 14 bis 15.30 Uhr im Lehrschwimmbecken der Sportschwimmhalle statt, der Einlass ist ab 13.45 Uhr möglich. Die Kosten entsprechen dem regulären Eintrittspreis für Erwachsene, Kinder beziehungsweise Ermäßigte.

Die Jenaer Bäder starten am Dienstag, 23. Januar, mit dem offenen Angebot „Begleitetes Schwimmenlernen“. © Shutterstock | MNStudio

Schulung für Angehörige von Menschen mit Demenz

Das Deutsche Rote Kreuz bietet ab Februar wieder eine Schulung zum Thema Demenz an. In der kostenfreien Seminarreihe gibt es unter anderem Informationen zur Erkrankung und zum Umgang damit, zu Leistungen der Pflegeversicherung sowie zu Betreuungsangeboten. Beginn ist am 6. Februar um 16.30 Uhr im Seniorenbegegnungszentrum in der Ernst-Schneller-Straße 10 in Lobeda-Ost. Der Kurs wird wöchentlich veranstaltet und geht bis zum 26. März. Einzelne Module der Schulung, verbunden mit einer Beratung, können auf Anfrage auch im Hausbesuch oder online vermittelt werden. Interessierte können sich unter Telefon 03641/33 46 14 oder E-Mail ulrike.wichler@drk-jena.de anmelden.

Entwurf des Lärmaktionsplans jetzt einsehbar

Der Entwurf des Lärmaktionsplans liegt bis zum 11. Februar öffentlich aus. Er ist online zu finden sowie im Dezernat für Stadtentwicklung und Umwelt, Fachdienst Umweltschutz, Am Anger 26, Raum 1_07 einsehbar. Alle Interessierten sind eingeladen, sich den Plan anzuschauen und der Stadtverwaltung ihre Hinweise und Anregungen zukommen zu lassen. Dies kann per E-Mail (aktionsplan_laerm@jena.de) oder per Post geschehen. Ziel der Lärmaktionsplanung ist es, Maßnahmen zur Reduzierung des Umgebungslärms – speziell des Straßenverkehrslärms – festzulegen. Mit der Fortschreibung des Lärmaktionsplans ist das Ingenieurbüro IVAS aus Dresden beauftragt. Bei der Beteiligung zum derzeit ausliegenden Lärmaktionsplan handelt es sich um den zweiten Teil der Öffentlichkeitsbeteiligung. Der erste Teil fand im Rahmen einer Online-Befragung im Mai des vergangenen Jahres statt.

red