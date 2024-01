Jena. Nächste Ideen-Runde Anfang Februar. Neuerliche Stadtratsinitiative der Bündnisgrünen.

Die Ratszeise im historischen Rathaus liegt seit Ende 2021 als Gaststätte im Dornröschenschlaf. Schon lange machen sich die Gastronomen und Händler des Vereins „Initiative Innenstadt“ Gedanken darum, wie die „Zeise“ zumindest per Zwischennutzung wachzuküssen wäre. Schließlich schwebt über der städtischen Immobilie die Notwendigkeit einer grundhaften Sanierung. Vereins-Vorsitzende und „Noll“-Wirtsfrau Michaela Jahn-Neubert sagte am Mittwoch auf Anfrage, dass zur grundsätzlichen Idee einer Nutzung als Markthalle das nächste Mal am Freitag, 2. Februar, in großer Runde mit Vertretern der Stadt Ideen entwickelt werden sollen. „Wir sehen da ganz verschiedene Möglichkeiten“, sagte Michaela Jahn-Neubert. Im Kern gehe es um Angebote, „die wetterunabhängig sind“.