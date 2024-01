Jena. Stadt Jena meldet am Nachmittag keine besonderen Vorkommnisse.

Das befürchtete Verkehrschaos blieb bislang aus: Nach Angaben des Rathauses ist die Situation in Jena bislang entspannt, auch wenn der Winterdienst alle Hände voll zu tun habe. Für die Feuerwehr sei es ein bislang ruhiger Tag gewesen. Der Deutsche Wetterdienst hatte eine Unwetterwarnung vor Glatteis für weite Teile Thüringens herausgegeben. Sie gilt bis zum frühen Donnerstagmorgen. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, besonders umsichtig im Straßenverkehr unterwegs zu sein beziehungsweise auf nicht notwendige Fahrten zu verzichten. In Jena setzte der Regen gegen 13.15 Uhr ein. Wenig später schneite es dann. „Man muss im Winter damit rechnen, dass es schneit“, sagt ein Passant an der Bushaltestelle am Teichgraben.

bük