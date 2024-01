Jena. Nach dem Auftakt ist am Freitag ein Aufzug durchs Zentrum geplant. Ramelow und Maier sind unter den Rednern.

Angesichts der geplanten Demonstration im Zentrum kommt es am Freitag zu Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt: Nach der Auftaktkundgebung am Kirchplatz sei ab 16.30 Uhr ein Aufzug geplant. Die Route: Kirchplatz – Weigelstraße – Fürstengraben – Johannisplatz – Leutragraben – Teichgraben – Holzmarkt (Zwischenkundgebung) – Löbdergraben – Unterm Markt – Markt.

Von 17.30 Uhr bis 18 ist eine Abschlusskundgebung auf dem Marktplatz angemeldet. Die Kundgebung ist unter dem Motto „Demokratie verteidigen“ von den Jusos angemeldet worden. Damit soll sich gegen die „menschenfeindliche Ideologie“ der AfD gestellt werden. „Seit Monaten erleben wir, wie AfD und andere extreme Rechte die Stimmung im Land immer weiter anheizen.“ Es komme nun darauf an, Haltung zu zeigen“, heißt es in dem Aufruf. Laut den Angaben wolle man für den Schutz der Demokratie und für eine offene Gesellschaft einstehen. Als Rednerinnen und Redner werden Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke), Katharina König Preuss (Die Linke), Madeleine Henfling (Bündnisgrüne), Innenminister Georg Maier (SPD) und weitere zu hören sein.

