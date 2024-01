Jena. Vom 26. bis 28. Januar: Diverse Wertungsspiele und Preisträgerkonzert zum Abschluss.

Vom 26. bis 28. Januar wird der Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ in Kooperation mit der Musik- und Kunstschule in Jena ausgetragen.

Am Freitag und Samstag finden die Wertungsspiele in den Kategorien Blockflöte, Duo Klavier und ein Streichinstrument statt. Am Samstag kommen die Wertungsspiele für Zupfinstrumente, Blech- und Holzblasinstrumente hinzu. Der Sonntag steht im Zeichen der Wertungsspiele für die Kategorien Klavier vier- bis achthändig sowie für Duo Kunstlied (Klavier und Singstimme). Die Soundcheck-Wertungen finden am Samstag um 13.40 Uhr und Sonntag 14.10 Uhr statt. Die Wertungsspiele sowie die Abschlusskonzerte im Rathaussaal am 27. Januar um 19 Uhr und am 28. Januar um 18 Uhr sind öffentlich und kostenfrei zugänglich.

Soundcheck heißt das neue Format

Neu in diesem Jahr und nur in Thüringen ist das Format Jugend musiziert „Soundcheck“. In diesem Format erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, auch ohne Wertung erste Wettbewerbsluft zu schnuppern. Interessierte Solistinnen, Solisten und Ensembles können ein freies Programm vorbereiten und dieses vor der Fachjury präsentieren. Sie erhalten statt einer Bepunktung ein ausführliches Feedback zu Stärken und Entwicklungspotenzial und können so bereits Eindrücke vom Ablauf des Wettbewerbs sammeln. Für den Regionalwettbewerb Ostthüringen haben sich 208 junge Musiker angemeldet. 7 Anmeldungen gingen für das neue Format „Soundcheck“ ein. Die Ergebnisse werden am Abend des jeweiligen Wertungstages online veröffentlicht. In Thüringen ist der Landesmusikrat Träger sowohl der Regional- als auch des Landeswettbewerbes Jugend musiziert.

Der bundesweite Wettbewerb ist eine der renommiertesten bundesweiten Maßnahmen zur Findung und Förderung musikalischer Begabungen. Für die Ausgabe 2024 hat sich der Wettbewerb digital neu aufgestellt: Mit dem Relaunch der Website www.jugend-musiziert.org, der Jumu-App sowie einer neuen cloudbasierten Wettbewerbssoftware wurde „Jugend musiziert“ auf den neuesten technischen Stand gebracht.

